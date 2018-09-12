Netflix купил права на баскетбольную драма Содерберга

Как информирует deadline.com, Netflix планирует выпустить фильм в 2019 году.

"Птица высокого полета" — фильм о баскетбольном агенте по имени Дин, который предлагает новичку-баскетболисту участие в авантюре. В картине главные роли исполняют Андре Холланд , Зази Битц и Мелвин Грегг.

Съемки фильма завершились весной 2018 года.

Ранее сообщалось, что Netflix отдала $5 млн за право показать фильм о допинге в России.