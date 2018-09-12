Netflix купил права на баскетбольную драму Содерберга 

Американская компания-поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix приобрела права на дистрибуцию драмы Стивена Содерберга "Птица высокого полета", сообщает "Советский спорт".
Как информирует deadline.com, Netflix планирует выпустить фильм в 2019 году.
"Птица высокого полета" — фильм о баскетбольном агенте по имени Дин, который предлагает новичку-баскетболисту участие в авантюре. В картине главные роли исполняют Андре Холланд, Зази Битц и Мелвин Грегг.
Съемки фильма завершились весной 2018 года.