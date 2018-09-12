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Guardian: умерла британская актриса Фенелла Филдинг
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Guardian: умерла британская актриса Фенелла Филдинг 

ТАСС + ещё 1 41 минуту назад
ТАСС, 12 сентября. Британская актриса Фенелла Филдинг скончалась во вторник в возрасте 90 лет. Об этом со ссылкой на ее представителя сообщила газета The Guardian.
По ее данным, две недели назад актриса перенесла инсульт.
Фенелла Филдинг родилась в Лондоне. Она стала известной благодаря ролям в серии комедийных фильмов «Так держать» (Carry On, 1958-1992) и сериале «Записки Пиквикского клуба» (The Pickwick Papers, 1985). Также она снялась в популярном молодежном сериале «Молокососы» (Skins, 2007-2013).
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