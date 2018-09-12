Шейн Уэст получил главную роль в последнем сезоне «Готэма»

Американский актер Шейн Уэст получил одну из главных ролей в последнем сезоне сериала «Готэм». Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, актеру досталась роль злодея Эдуардо Дорранса, который в прошлом служил в армии вместе с комиссаром Джеймсом Гордоном. По сюжету, Дорранс не поддерживал отношения с Гордоном, но затем вернулся в Готэм с группой элитных солдат, которые должны помочь восстановить в городе порядок. Постепенно Гордон убедится, что у его бывшего товарища гораздо более злые и темные намерения.

Предполагается, что Эдуардо Дорранс может быть отцом суперзлодея Бэйна, которому удалось победить Бэтмена. Хотя также возможно, что Дорранс и есть Бэйн.

Ранее сообщалось, что пятый сезон супергеройского сериала по комиксам DC Comics выйдет на телеканале Fox и расскажет о том, как Брюс Уэйн стал героем в плаще — Бэтменом.