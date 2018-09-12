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Шейн Уэст получил главную роль в последнем сезоне «Готэма»
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Шейн Уэст получил главную роль в последнем сезоне «Готэма» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Шейн Уэст получил одну из главных ролей в последнем сезоне сериала «Готэм». Об этом сообщает Deadline.
Как отмечается, актеру досталась роль злодея Эдуардо Дорранса, который в прошлом служил в армии вместе с комиссаром Джеймсом Гордоном. По сюжету, Дорранс не поддерживал отношения с Гордоном, но затем вернулся в Готэм с группой элитных солдат, которые должны помочь восстановить в городе порядок. Постепенно Гордон убедится, что у его бывшего товарища гораздо более злые и темные намерения.
Предполагается, что Эдуардо Дорранс может быть отцом суперзлодея Бэйна, которому удалось победить Бэтмена. Хотя также возможно, что Дорранс и есть Бэйн.
Ранее сообщалось, что пятый сезон супергеройского сериала по комиксам DC Comics выйдет на телеканале Fox и расскажет о том, как Брюс Уэйн стал героем в плаще — Бэтменом.
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