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Голодец о предложении Минкульта по кино: Я за свободную конкуренцию
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Голодец о предложении Минкульта по кино: Я за свободную конкуренцию 

Rambler News Service + ещё 3 52 минуты назад
Фото: News.ru
Вице-премьер Ольга Голодец прокомментировала инициативу Минкульта об ограничении проката иностранных фильмов в российских кинотеатрах.
«Я за свободную конкуренцию. Сейчас у нас очень хорошие результаты за прошлый год, 25% выручки — это выручка от проката российских фильмов. Мы достаточно конкурентны, чтобы победить в конкурентной борьбе», — сказала Голодец журналистам на ВЭФ-2018.
«Надо работать над поддержкой отечественных кинопроизводителей, которые могут предложить рынку интересные фильмы», — отметила она.
Ранее министерство культуры предложило ограничить иностранное кино в российском прокате до 35% сеансов в день.
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