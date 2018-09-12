Голодец о предложении Минкульта по кино: Я за свободную конкуренцию

«Я за свободную конкуренцию. Сейчас у нас очень хорошие результаты за прошлый год, 25% выручки — это выручка от проката российских фильмов. Мы достаточно конкурентны, чтобы победить в конкурентной борьбе», — сказала Голодец журналистам на ВЭФ-2018.

«Надо работать над поддержкой отечественных кинопроизводителей, которые могут предложить рынку интересные фильмы», — отметила она.

Ранее министерство культуры предложило ограничить иностранное кино в российском прокате до 35% сеансов в день.