Марина Зудина рассказала о съемках в «Хорошей жене

Актриса снялась в адаптации американского сериала.

«Незадолго до того, как мне предложили роль, подумала, что было бы интересно сыграть адвоката. Это работа, требующая знания психологии человека, а меня психология всегда интересовала. Могу сказать, что съемки пришлись на самый тяжелый период моей жизни. И эта работа помогла мне просто потому, что я была загружена и иногда очень уставала, а это как-то притупляло душевную боль. Уметь преодолевать боль, слабость, переживания — этому надо учиться, чтобы жить дальше. Знаю, что в день смерти своей мамы Олег Павлович играл спектакль на сцене «Современника». Мне кажется, я бы так не смогла», — рассказала актриса Wday.ru

«У Павла в «Ампир V» роль главная, у меня же, можно сказать, фрагментарная, на пару дней. Волновалась, кстати, за себя меньше, за сына больше. Еще начала съемки в проекте Богомолова для телевидения», — поделилась Зудина с Wday.ru.

Подобрее читайте в эксклюзивном интервью актрисы.

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