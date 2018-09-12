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Забавные дубли с известным актером
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Забавные дубли с известным актером 

Рамблер 4 часа назад
Актёр Пол Радд — востребованный и популярный исполнитель. Начав с небольших ролей в фильмах и сериалах, Пол в конце концов выдвинулся в число главных голливудских звезд и сыграл супергероев кинематографической вселенной «Марвел» в лентах «Человек-муравей» в 2015 году, «Первый мститель: Противостояние» в 2016 году. Последней на сегодня успешным проектом стала для Радда картина «Человек-муравей и Оса», вышедшая в нынешнем году. Артист славится покладистым нравом и отменным чувством юмора. Его шутки и розыгрыши нередко портят дубли, но коллег это не расстраивает. И вот несколько неудачных дублей, испорченных весельчаком Полом Раддом.
1. На съёмках «Человека-муравья» Полу пришлось произносить браные слова в присутствии юной актрисы. Та уличила его в ругательствах, и Пол нешуточно испугался.
2. В комедии «Сорокалетний девственник» Пол играл продавца магазина электроники и мог развлекаться с новыми гаджетами. Как-то он удивил партнёров, зайдя в кадр с роботом.
3. Во время съёмок комедии «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» Радд произнёс реплику, перепутав слова. Комичности другому дублю добавил сломавшийся реквизит.
Другие забавные дубли с Полом Раддом смотрите в видео.
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