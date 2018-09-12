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Самые ожидаемые мультики осени
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Самые ожидаемые мультики осени 

Рамблер 3 часа назад
Хотя за окном осень, это не повод впадать в грусть. Киношники приготовили массу сюрпризов, в том числе анимационные ленты, которые порадуют и школьников, и родителей. Эти мультфильмы стоит посмотреть, пока за окном идут дожди и падают листья.
1. «Большой кошачий побег», премьера 13 сентября. Котёнок-непоседа из китайского мультика мечтает увидеть мир, но папа-лежебока против. Однако волей случая малыш всё же оказывается на свободе, где его, конечно же, ждут различные приключения.
2. «Храброе сердце. Заговор в королевстве», премьера 20 сентября. Эта немецкая анимационная история о роботе, которому предстоит спасти королевство от злобного полицейского, захватившего власть.
3. «Похитители носков», премьера 27 сентября. Мультик совместного производства Чехии, Хорватии и Словакии. Герои истории — племя носкоедов, похищающих носки у людей.
4. «Смолфут, премьера 25 октября. Сказка о племени снежных людей, которые не верят в людей, создана в США. Однако одному представителю племени всё же удаётся поймать спортсмена-горнолыжника.
А о ещё о трёх ярких осенних анимационных премьерах расскажет ролик.
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