Самые ожидаемые мультики осени

Хотя за окном осень, это не повод впадать в грусть. Киношники приготовили массу сюрпризов, в том числе анимационные ленты, которые порадуют и школьников, и родителей. Эти мультфильмы стоит посмотреть, пока за окном идут дожди и падают листья.

1. «Большой кошачий побег», премьера 13 сентября. Котёнок-непоседа из китайского мультика мечтает увидеть мир, но папа-лежебока против. Однако волей случая малыш всё же оказывается на свободе, где его, конечно же, ждут различные приключения.

2. «Храброе сердце. Заговор в королевстве», премьера 20 сентября. Эта немецкая анимационная история о роботе, которому предстоит спасти королевство от злобного полицейского, захватившего власть.

3. «Похитители носков», премьера 27 сентября. Мультик совместного производства Чехии, Хорватии и Словакии. Герои истории — племя носкоедов, похищающих носки у людей.

4. «Смолфут, премьера 25 октября. Сказка о племени снежных людей, которые не верят в людей, создана в США. Однако одному представителю племени всё же удаётся поймать спортсмена-горнолыжника.

А о ещё о трёх ярких осенних анимационных премьерах расскажет ролик.