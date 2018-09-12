Световые фильмы об археологии и великих москвичах покажут на здании Центрального выставочного зала «Манеж» в Москве

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, цикл световых шоу, посвященных историческому наследию Москвы и ее известным жителям, можно будет посмотреть каждый вечер с 18 по 30 сентября. Показы фильмов «Археологическая Москва», «Великие москвичи» и «Москва — детям» пройдут с 20:00 до 22:00. Напомним, с 21 по 25 сентября пройдет восьмой Московский международный фестиваль «Круг света». Светомузыкальные представления будут проводить ежедневно с 19:30 до 23:00 на Театральной площади и в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», а также на Гребном канале.