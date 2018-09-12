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Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
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Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры 

Рамблер 1 час назад
Не каждый фильм попадает в прокат, но среди лент, которые зрители в кинотеатрах не увидели, есть заслуживающие особого внимания. В нынешнем году киношники тоже выпустили любопытные картины, которые не вышли на широком экране, но посмотреть их всё же стоит.
1. «Апгрейд». Киберпанк-экшн из Австралии, по мнению многих, обогнал многие распиаренные боевики. История о мести с отлично поставленными драками понравится поклонникам жанра.
2. «Американские животные». Эта история основана на реальных событиях. Четверо парней решают украсть дорогостоящий раритет из местной библиотеки. Авторы смешали документальное и художественное кино, получи оригинальный и интригующий продукт.
3. «Оскорбление». Иранская лента произвела фурор на нескольких фестивалях и стала номинантом «Оскара». В ней судебное противостояние христианина из Ливана и беженца из Палестины выросло из крошечного происшествия с событие национального масштаба.
4. «Сладостный край». Вестерн из Австралии тоже основан на реальных событиях. Абориген с женой и племянницей поселяется у набожного фермера, но разборки между местными жителями и пришлыми ведут к драматической развязке.
Посмотрите ролик и изучите ещё 7 фильмов, которые не шли в кино, но обязательно вам понравятся.
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