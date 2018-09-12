Ещё
Шоураннер «Ведьмака» ушла из твиттера после скандала вокруг темнокожей Цири
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Шоураннер «Ведьмака» ушла из твиттера после скандала вокруг темнокожей Цири 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Автор сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что пока не будет вести свой твиттер после волны критики, обрушившейся на нее из-за предполагаемой актрисы на роль Цири — одной из главных героинь экранизации знаменитого цикла произведений Анджея Сапковского.
"Время взять паузу. Здесь удивительно любят и восхитительно ненавидят, совсем как в Испытании Травами, но мне нужно меньше читать и больше писать, или я так и не завершу финал. Скоро вернусь!" — написала Хиссрич, работающая над сценарием сериала «Ведьмак» для стримингового сервиса Netflix.
Лорен Хиссрич упрекнули в нелогичном кастинге после того, как фанаты книг о Ведьмаке нашли объявление о поиске актрисы на роль девушки Цири, из которого следовало, что ее может сыграть темнокожая актриса, азиатка или представительница национальных меньшинств. По мнению поклонников, актриса с такими параметрами не может сыграть Цири, которая в книгах была белокожей и светловолосой.
Ранее стало известно, что главного героя «Ведьмака» сыграет Генри Кавилл.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лиза Боярская: «Ни за что не буду актрисой»5
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х9
Лучшие откровенные сцены в кино12
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Непростая судьба Марии Голубкиной
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение