Шоураннер «Ведьмака» ушла из твиттера после скандала вокруг темнокожей Цири

Автор сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что пока не будет вести свой твиттер после волны критики, обрушившейся на нее из-за предполагаемой актрисы на роль Цири — одной из главных героинь экранизации знаменитого цикла произведений Анджея Сапковского.

"Время взять паузу. Здесь удивительно любят и восхитительно ненавидят, совсем как в Испытании Травами, но мне нужно меньше читать и больше писать, или я так и не завершу финал. Скоро вернусь!" — написала Хиссрич, работающая над сценарием сериала «Ведьмак» для стримингового сервиса Netflix

Лорен Хиссрич упрекнули в нелогичном кастинге после того, как фанаты книг о Ведьмаке нашли объявление о поиске актрисы на роль девушки Цири, из которого следовало, что ее может сыграть темнокожая актриса, азиатка или представительница национальных меньшинств. По мнению поклонников, актриса с такими параметрами не может сыграть Цири, которая в книгах была белокожей и светловолосой.