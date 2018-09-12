В Татарстане стартовали съемки фильма по книге «Зулейха открывает глаза»

Мэр Казани Ильсур Метшин побывал на съемках фильма по книге Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», которые стартовали в Лаишевском районе Казани, сообщает пресс-служба исполкома.

На площадке воспроизвели обстановку таежного поселка Семрук, в который попадает главная героиня фильма Зулейха (ее роль исполняет Чулпан Хаматова ) вместе с другими ссыльными. Подготовка этой съемочной площадки шла три месяца. За это время здесь возвели 22 постройки, часть из которых с интерьером.

Осматривая локацию, Ильсур Метшин оценил яркую визуализацию.

«Когда читаешь, безусловно, представляешь, как это было. Читая роман, я примерно так себе все и представлял. Наша Волга похожа на Ангару, все постройки, антураж, атмосфера соответствуют описанию».

В это время на площадке снимали момент с Юсуфом, сыном Зулейхи. Мальчик раз за разом спускался и поднимался на деревянную вышку. Кстати, исполнитель роли Юсуфа — это ученик казанской школы №6, который ранее никогда не снимался в фильмах. Его на эту роль отобрали в ходе кастинга, который состоялся в КДК им. Ленина.

Отметим, что съемки в Татарстане завершатся 26-28 октября, затем группа вернется в Казань, где работа пройдет на улице Кремлевской (около КФУ), в Казанском Кремле, на улице Карла Маркса (около КНИТУ-КХТИ), в доме-музее Арбузовых.

«Будем заниматься диверсией. Для съемок на улице Кремлевская ее несколько дней не будут чистить от снега, чтобы создать ощущение, как это было в романе», — сказал исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов.

Напомним, фильм будет состоять из 8 серий, которые покажут на телеканале «Россия 1».