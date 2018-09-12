Фото: Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Анна Кендрик на премьере «Простой просьбы»

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Простая просьба», главные звезды которого, Блейк Лайвли и Анна Кендрик , вышли на красную дорожку. Блейк приехала на премьеру в сопровождении супруга, Райана Рейнольдса

Детективный триллер с Блейк и Анной в главных ролях повествует о Стефани, маме-блогер из маленького городка, которая оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

В кинотеатрах фильм стартует через неделю с небольшим — 20 сентября 2018.

Смотрим трейлер:

попкорнnews