Александр Митта: «Народ хотел фильм-катастрофу, но это была чистая сказка»

Как режиссер и сценарист он сделал себе имя культовыми картинами «Друг мой, Колька!..», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гори, гори, моя звезда», «Граница. Таежный роман»… Как ему удается соединять в одном фильме драму, комедию и мелодраму, а также почему он называет свой «Экипаж» фильмом-сказкой, народный артист России Александр Митта расскажет в ток-шоу «Мой герой» на канале « ТВ Центр » во вторник, 18 сентября, в 13:40.

— «Экипаж» снимался как многожанровый фильм, — делится Александр Наумович с ведущей ток-шоу Татьяной Устиновой . — Для каждого персонажа был свой жанр. У героя Жженова — бытовая драма, у Ненарокова — мелодрама, у героя Филатова — романтическая комедия. Это была история трех людей, которые потерпели в жизни неудачу, а в сказке они совершили невероятные подвиги и одержали победу.

Сказкой режиссер называет вторую серию «Экипажа», считая ее отдельным фильмом.

— То уже была картина про героя, дракона и ковер-самолет. Народ хотел фильм-катастрофу, но это была чистая сказка — нефть льется откуда-то с неба, самолет должен был развалиться от первого же удара, а он все катится и катится…

Это и спасло «Экипаж» в критической ситуации — когда фильм утверждали к показу, большие чины из тогдашнего «Аэрофлота» восприняли его всего лишь как плод режиссерской фантазии.

— Пришел глава «Аэрофлота» смотреть фильм, — вспоминает гость программы. — Ему показывают, как самолет садится вплотную к скале… Он кричит: «Это что такое?!». Все в ужасе повернулись ко мне. Дальше — больше: на экране самолет начинает взлетать… Тут начальник перешел на более энергичные выражения, а потом вдруг спросил: «Это что у вас — сказка, что ли?». И все закричали: «Да, сказка, сказка!..»

А раз речь о сказке, то люди понимают, что никакого правдоподобия ждать не следует.

— Иначе я бы себе такой наглости не позволил — показывать, как человек вылезает из летящего реактивного самолета и какие-то детали на нем прикручивает. А в сказке это можно, — поясняет Митта.

Это сегодня картина не может выйти на экран, когда в ней нет одновременно мелодрамы, комедии, трагикомедии, гротеска. А в 70-е годы прошлого века, когда Александр Митта взялся снимать «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», принято было считать, что смешение жанров — это от лукавого. Но его лента только выиграла оттого, что получилась многожанровой: в ней чувствуется авторская манера Митты — говорить о сложных вещах просто и с иронией.

На самом деле, фильм «Сказ про то…» не про арапа, а про то, как царь и поэт по-разному любят родину. И Владимир Высоцкий, как актер, как поэт, как личность, очень удачно подходил на главную роль царского любимца Ибрагима Ганнибала.

— Власти позволяли Высоцкому что-то играть, — поясняет Митта. — Они понимали, что его репутация возникает на песнях, а не на картинах. Скажем, маршалов ему не давали играть, а что-то подальше от советской власти — арапа, например, — это пожалуйста. Я только одну глупость совершил, простить себе не могу — не надо было мне его тонировать. Надо было оставить его со своим лицом. Но и так видно, что Высоцкий — виртуозный актер.