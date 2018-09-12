Бойд Холбрук отказался участвовать в пресс-туре «Хищника» из-за секс-скандала

«Хищник» появится в кинотеатрах только завтра, 13 сентября, но внимание к себе уже привлек — причем внимание не самое позитивное. Не так давно выяснилось, что режиссер Шейн Блэк отдал небольшую роль в «Хищнике» своему знакомому — человеку, признанному виновным в сексуальных домогательствах, и обстановка вокруг фильма накалилась. Сначала Оливия Манн , а теперь и Бойд Холбрук выступили с рассказом о внутренней «кухне» промо-кампании «Хищника».

Оливия Манн, единственная актриса, у которой была сцена с обвиненным в домогательствах актером, потребовала у студии 20th Century Fox, чтобы эту сцену вырезали — и студия согласилась. Оливия пожаловалась на то, что ее коллеги по «Хищнику» ее не поддержали, а один из актеров, снимавшихся с Манн, даже отказался участвовать с ней в интервью.

Теперь же Бойд Холбрук решил высказать свою позицию по поводу сложившейся ситуации — и признался, что отказался участвовать в пресс-туре, поскольку не был уверен, как вообще произошедшее комментировать. «Я говорил это раньше и скажу еще раз: я горжусь Оливией и тем, как она повела себя в этой сложной и тревожащей ситуации, и я благодарен, что Fox восприняли эту информацию серьезно и сразу же предприняли необходимые меры».

Дублированный трейлер фильма:

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