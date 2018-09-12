Вера. С надеждой и любовью…

Ее земная жизнь закончилась летом 2017-го. Внезапно для всех. На похоронах кто-то из друзей сказал: «Мы провожаем ее не в последний путь, а просто в путь. Хочется верить, что она уехала в очередную киноэкспедицию»… Документальный фильм « Вера Глаголева . Ушедшая в небеса» смотрите на канале « ТВ Центр » в четверг, 16 августа, в 10:35.

Актерская природа Веры Глаголевой парадоксальна. Ее героини покоряют своей беззащитностью. Но, рассказывают авторы фильма, в каждой из них чувствуется внутренняя сила, характер, который сопротивляется обстоятельствам, стержень, который не позволяет потерять себя. Это было свойственно и самой Глаголевой.

В 10 классе Вера легко сдала нормативы на мастера спорта по стрельбе из лука и могла стать профессиональной спортсменкой. Но в ее жизнь ворвалось кино и сопротивляться было бессмысленно. Отсутствие актерского образования не стало препятствием на пути к успеху. На съемках своего первого фильма «На край света…» в 1974 году Глаголева влюбилась в режиссера Родиона Нахапетова . Вскоре они поженились. Ему — 30, ей — 18. В молодой семье родились две очаровательные дочки — Аня и Машенька. Зрители обожали эту актерскую пару: красивые, талантливые, удачливые… Глаголеву мечтали снимать многие режиссеры. Но Нахапетов ревностно относился к своей жене и музе. На съемках картины «В четверг и больше никогда» Анатолия Эфроса он присутствовал лично и не отпускал Веру ни на шаг. И когда тот же Эфрос сделал актрисе заманчивое предложение играть у него в театре, Нахапетов был непреклонен и не отпустил жену.

Показать свою актерскую смелость и независимость от мужа Вере удалось благодаря картине «Выйти замуж за капитана». Фильм часто показывали в воинских частях, и все военные были влюблены в героиню Глаголевой. Каждый капитан мечтал иметь именно такую супругу. А накануне съемок картины «Зонтик для новобрачных» в семействе Нахапетова и Глаголевой развернулись жаркие баталии. Актриса повзрослела и уже не хотела подчиняться мужу во всем от фильма к фильму. Она набиралась опыта, росла. В фильм «Сошедшие с небес» Глаголеву взяли без проб. Ее актерский дуэт с Александром Абдуловым стал украшением картины. Но творческие победы не спасли актрису от проблем в семье. Новый фильм Нахапетов снял уже без жены. А в 80-х уехал в Америку, где у него через какое-то время начался новый любовный роман. Для честной, искренней, принципиальной Веры это был удар, предательство, которое невозможно простить. После 14 лет брака Глаголева и Нахапетов развелись. Он остался в Америке, а она пробовала себя в новой профессии, к которой шла шаг за шагом… Первый ее фильм стал отчаянной попыткой доказать всем, и в первую очередь себе, что одна она не пропадет. Сценарий для картины «Сломанный свет» Глаголева выбрала неслучайно — так же, как и герои картины, она рисковала всем. Фильм получился, и первый режиссерский опыт ее окрылил. Она мечтала снимать еще и еще, не вылезала из командировок по стране, искала деньги для реализации своих проектов.

Черная полоса, казалось, отступила, но за все эти годы Глаголева так и не сумела встретить мужчину, который вернул бы ей радость любви. Пока однажды на кинофестивале в Одессе судьба не свела Веру с успешным бизнесменом Кириллом Шубским . Счастливое замужество и рождение третьей дочери не изменили Глаголеву: она продолжала снимать кино и с удовольствием снималась в фильмах других режиссеров, не желая сидеть дома.

Подобно своим героиням, Глаголева часто удивляла двойственностью — сочетанием мягкости и силы. Как режиссер она сняла семь картин. На съемочной площадке была беспощадна, порой жестока, а за халтуру могла отчитать так, что мало не покажется. Твердость и настойчивость помогли ей в работе над фильмом «Одна война», который доказал, что женщина-режиссер может делать серьезное кино. Картина вошла в программы многих кинофестивалей и произвела настоящий фурор на Западе, а кинозвезда Рэйф Файнс, посмотрев ее, не раздумывая согласился принять участие в проекте «Две женщины». Свой седьмой фильм по пьесе «Глиняная яма» Вера Глаголева снимала в рекордные сроки — за три недели, зная, что уже больна. Заканчивали его, увы, уже без нее…