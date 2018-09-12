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Марк Бернес: за что воры в законе хотели его убить
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Марк Бернес: за что воры в законе хотели его убить 

Русская семерка 36 минут назад
Фото: Русская семерка
Народный артист РСФСР Марк Бернес и по сей день считается одной из самых ярких фигур отечественного музыкального искусства и кинематографа. Но известно ли поклонникам творчества артиста, какие зигзаги судьбы ему довелось пережить?
Сын старьевщика
Настоящее имя Бернеса — Марк Наумович Нейман. Он появился на свет 21 сентября 1911 года в городке Нежин на Черниговщине, в семье старьевщика. В 17 лет юноша бросил учебу в Харьковском торгово-промышле
нном училище и уехал в Москву, где устроился статистом сразу в несколько театров. Тогда же он взял себе псевдоним Бернес — в честь известного шотландского поэта Роберта Бернса.
Карьера Бернеса в кино началась в 1936 году, когда режиссер «Мосфильма» В. Червяков дал ему небольшую роль в фильме «Заключенные». На съемках на одаренного начинающего актера обратил внимание получивший в будущем известность режиссер Сергей Юткевич. Он пригласил Марка на одну из главных ролей в фильме «Шахтеры». Далее последовал образ Кости Жигулева в новой кинокартине Юткевича «Человек с ружьем». А звездным часом для Бернеса стала роль Аркадия Дзюбина в фильме «Два бойца».
Бернес не только активно снимался в кино, но и пел на эстраде. Практически все его песни тут же становились популярными. Вся страна распевала: «Я люблю тебя, жизнь», «Сережка с Малой Бронной», «Любимый город», «Хотят ли русские войны?», «Враги сожгли родную хату», «Темная ночь»…
Актеру и певцу неоднократно присваивались правительственны
е награды: орден «Знак Почета» (за фильм «Человек с ружьем») и Красной Звезды (за фильм «Два бойца»), медали. В 1951 году ему присудили Сталинскую премию за фильм «Далеко от Москвы», а в 1965 году — звание Народного артиста РСФСР.
Анонимка от Руслановой
В ноябре 1958 года Хрущев получил докладную записку из МВД, в которой говорилось, что, согласно оперативным данным, в Казани прошла сходка воров в законе, на которой было решено совершить убийство популярного актера Бориса Андреева.
Как выяснилось, в милицию поступило анонимное письмо, напечатанное на пишущей машинке. Благодаря отпечаткам пальцев довольно быстро удалось установить автора — это оказалась… заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова!
Певица поведала, что когда-то в камере Владимирской тюрьмы (она отбывала срок в ГУЛАГе) встретилась с некоей Валентиной Назаровой. Недавно та разыскала ее и рассказала, что ее последний любовник, известный татарский вор, вместе с товарищами обыграл в карты уголовника-рецид
ивиста, только что вернувшегося из мест заключения. Условия игры были таковы: проигравший должен был убить человека, на которого ему укажут. Проигравшему передали листок со словами: «Фильм „Два бойца“ видел? Через три месяца боец должен остаться один».
Главные роли в фильме «Два бойца» исполнили Андреев и Бернес. В своем письме Русланова не называла никаких имен и фамилий. Выводы сделали сами сотрудники МВД: в 1940 году Андреев несколько месяцев провел в СИЗО за то, что в подпитии резко отозвался о руководстве страны, но затем был освобожден по личному указанию Сталина. Подумали, что находясь в тюрьме, он мог вступить в конфликт с кем-то из криминальных авторитетов, вот теперь ему и решили отомстить…
Личность Бернеса в качестве потенциальной жертвы даже не рассматривалась. Он был чрезвычайно популярен в блатном мире после ролей в «Заключенных» и «Двух бойцах».
Но были еще фильмы «Дело № 306» (1956), где Бернес сыграл комиссара милиции, и «Ночной патруль» (1957), где он снялся в роли старого вора Огонька, завязавшего с преступным миром. Это ворам в законе не понравилось. Персонаж Бернеса в «Ночном патруле» был зачислен ими в законе в разряд «сук»…
Уничтоженный убийца
Вскоре оперативникам удалось задержать одного из участников той самой карточной игры. Так стало известно не только имя жертвы, но и кличка исполнителя убийства — Бурлак (настоящая фамилия его была Бурляев).
На Бурлака вышли, когда он совершал кражу икон и другой утвари из церковной лавки. Ему не повезло: служители церкви заметили грабителя и вызвали милицию. Когда вора задерживали, он попытался бежать и был убит милиционерами. Жизнь Марка Бернеса была спасена.
Умер он от рака легких 16 августа 1969 года. Буквально через день после кончины Бернесу должны были присвоить звание Народного артиста СССР. Но по закону звания не даются посмертно…
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