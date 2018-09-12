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В Госдуме уточнят правила использования символики в военных фильмах
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В Госдуме уточнят правила использования символики в военных фильмах 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре планирует устранить противоречия по использованию нацистской символики в произведениях искусства, в частности, в фильмах о Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в среду председатель комитета Елена Ямпольская, чьи слова привели в пресс-службе.
"У нас есть расхождения в законе «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». В одном случае речь идет о запрете пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики, в другом просто о запрете использования. Если формально исполнять этот закон, то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены. Я думаю, что нужно свести эти законы к единым нормам, провести четкие границы и устранить противоречия", — заявила Ямпольская.
Глава комитета по культуре отметила, что сроки выдачи прокатного удостоверения для кинолент о войне зачастую затягиваются из-за того, что эксперты должны определиться, на каком законодательном акте они должны основывать свое решение. «К сожалению, без определенной символики в фильмах о Великой Отечественной войне обойтись невозможно, но мы должны найти такое решение, чтобы фильмы о войне могли сниматься», — подчеркнула она.
Как пояснили в комитете Госдумы по культуре, в соответствии с законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945 годов» в России запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» запрещает пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения.
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