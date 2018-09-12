Драма, драма и комедия. В прокат выходят три фильма, снятые совместно с ivi

В сентябре в российских кинотеатрах выходят три фильма, в производстве которых ivi выступил в качестве сопродюсера. Тринадцатого — свадебная комедия «Счастья! Здоровья!» и драма «Временные трудности» с Риналем Мухаметовым и Иваном Охлобыстиным , а двадцать седьмого, после премьеры картины на кинофестивале в Германии — фильм «Непрощенный», где Дмитрий Нагиев играет Виталия Калоева

Сразу после завершения кинотеатрального проката эти картины станут доступны зрителям ivi, пользующимся сервисом по подписке. Эксклюзивно.

ivi — первый онлайн-кинотеатр России, участвующий в создании кино. Мы не боимся экспериментировать, знаем, что любят наши зрители, и верим в то, что делаем. Кроме трех фильмов, которые вот-вот выйдут в прокат, в сотрудничестве с нами было снято еще пять фильмов, и мы хотим рассказать о них немного подробнее.

Счастья! Здоровья!

Комедия о трех свадьбах, которые брачующиеся хотели провести идеально, но все, что было можно — пошло не так. Как обычно, собственно. Слоган фильма — «Основано на реальных традициях», и создателям было где развернуться, потому что три влюбленных пары — русская, татарская и армянская.

Временные трудности

Саша Ковалев родился с ДЦП, но его отец решил воспитывать сына так, будто это не болезнь, а временные трудности. Каждый день Саша сам и в мучениях делал простые, для здорового человека, вещи, ходил в школу и терпел унижения одноклассников. Но теперь он вырос и стал лучшим бизнес-консультантом России. Вскоре жизнь подкидывает ему возможность отомстить отцу…

Непрощенный

Жизнь инженера-строителя Виталия Калоева навсегда изменилась, когда рейс «Башкирских авиалиний», которым летела его семья, по вине авиадиспетчера столкнулся над Боденским озером с транспортным самолетом. Калоев теряет смысл жизни, не получает удовлетворения от суда над диспетчером и отправляется к нему домой, чтобы получить извинения…

Невеста

Невеста

Настя решила познакомиться с родственниками мужа, живущими в какой-то глуши. Потом пожалела, но было поздно: жуткий свадебный обряд, который ей хочет навязать новая семья, а также странные фотографии мертвых наводят героиню на мысль о неведомом культе.

Фото на память

Фото на память

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