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Про Марадону снимут сериал
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Про Марадону снимут сериал 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Компания Amazon снимет сериал про легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, сообщает "Советский спорт".
Кастинг на роль легенды мирового футбола уже проведен, Марадону сыграют три разных актера в разные моменты его жизни, сообщает Football Italia. Этой чести удостоились Назарено Касеро, Хуан Паломино и Николас Голдшмидт. Сериал должен появиться в стриминг-сервисе Amazon в ближайшее время.
Ранее про Марадону уже было снято два фильма, режиссерами которых выступили Эмир Кустурица и Марко Ризи.
Марадона является чемпионом мира 1986 года. На данный момент он является почетным президентом брестского «Динамо» и одновременно занимает пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».
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