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Актёр из «Гарри Поттера» снимается у звезды «Доктора Кто»
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Актёр из «Гарри Поттера» снимается у звезды «Доктора Кто» 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Британский актёр Дэвид Тьюлис снимается в дебютной комедии звезды культового сериала «Доктор Кто». Исполнительница роли спутницы Доктора Билли Пайпер решила снять «неромантическую комедию» под названием «Редкие звери» («RareBeasts»).
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