Эмма Стоун призналась, что не может представить свою жизнь без Райана Гослинга

Во время пресс-конференции на кинематографическом фестивале в Теллуриде, штат Колорадо, Эмма Стоун сделала неожиданное признание: оказывается, она не представляет себе жизни без Райана Гослинга ! Но прежде чем поклонники актера кинулись гуглить новости о расставании Райана с Евой Мендес , Эмма поспешила прояснить ситуацию и добавила, что ее отношения с партнером по оскароносному мюзиклу носят исключительно дружеский характер.

«Он особенный. Это так меня трогает. Он очень талантливый и замечательный человек, с которым работать — одно удовольствие. Он очень дружелюбен и всегда заинтересован в процессе. Он меня многому научил — великодушию, например».

Райан от подруги не отстает и тоже нет-нет да отвесит ей комплиментов. «Эмма — это как подарки на Рождество. Она уникальна», — рассказывал он изданию Entertainment Tonight.

Сдается нам, что за этими на первый взгляд невинными словами кроется чисто женское желание Эммы позлить Еву. Ведь еще после выхода « Ла-Ла Ленда » инсайдеры рассказывали, что Мендес не в восторге от партнерши Райана: «Еве страшно не нравится, что Райан и Эмма столько времени проводят вместе. Они появляются вместе на красных ковровых дорожках, обнимаются и восхищаются друг другом, в то время как Еве приходится сидеть с детьми дома и наблюдать за триумфом своего мужа на экране телевизора».

Масла в огонь добавляет и тот негласный факт, что во время съемок фильма «Эта дурацкая любовь» в 2011 году экранный роман Эммы и Райана ненадолго перерос в настоящий. Правда, в том же году Гослинг познакомился с Евой, и теперь пара воспитывает двух очаровательных дочек (а скоро к ним прибавятся и близнецы)… Но вот спокойствия в семейную жизнь интервью Эммы точно не привнесет.

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