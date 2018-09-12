Ирина Шейк выглядит в золотом платье по-королевски

Ирина Шейк Фото: Matt BARON/REX/FOTODOM.ru Ирина Шейк приехала на Венецианский кинофестиваль поддержать своего бойфренда Брэдли Купера на премьере его режиссерского дебюта — фильма «Звезда родилась». В Венецию звездная пара привезла и свою годовалую дочь Лею. Оставив малышку в отеле, Ирина и Брэдли отправились на премьеру. Правда, каждый по отдельности. На один вечер актер променял Иру на партнершу по фильму — певицу Леди Гагу . Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Ирина безоговорочно берет золотую статуэтку за свой наряд. Статная, шикарная, с формами. Помните, что золото всегда будет подчеркивать все недостатки. Ваша фигура должна быть идеальной для такого наряда. У Ирины ошибочно сработала драпировка верха. Вместо того чтобы скрыть складочки, получился акцент на животик. Но это смотрится очень мило.