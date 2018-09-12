Ещё
Ирина Шейк выглядит в золотом платье по-королевски
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Ирина Шейк выглядит в золотом платье по-королевски 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ирина Шейк Фото: Matt BARON/REX/FOTODOM.ru  Ирина Шейк приехала на Венецианский кинофестиваль поддержать своего бойфренда Брэдли Купера на премьере его режиссерского дебюта — фильма «Звезда родилась». В Венецию звездная пара привезла и свою годовалую дочь Лею. Оставив малышку в отеле, Ирина и Брэдли отправились на премьеру. Правда, каждый по отдельности. На один вечер актер променял Иру на партнершу по фильму — певицу Леди Гагу. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Ирина безоговорочно берет золотую статуэтку за свой наряд. Статная, шикарная, с формами. Помните, что золото всегда будет подчеркивать все недостатки. Ваша фигура должна быть идеальной для такого наряда. У Ирины ошибочно сработала драпировка верха. Вместо того чтобы скрыть складочки, получился акцент на животик. Но это смотрится очень мило.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Война и мир»: выбираем лучшее актерское трио Анна Банщикова продемонстрировала роскошную фигуру у бассейна Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино12
Невероятные перевоплощения звезд ради роли
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы1
Что случилось с актерами «проклятых» фильмов1
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение