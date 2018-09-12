Театр Пушкина представит в новом сезоне «Догвилль» по Триеру с Исаковой в главной роли 

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представит в новом сезоне премьеру спектакля «Догвилль» по сценарию Ларса фон Триера. Главную роль в спектакле должна сыграть Виктория Исакова, а премьера намечена на конец сезона, сообщил на сборе труппы в среду художественный руководитель театра Евгений Писарев.
Новый сезон откроется в среду спектаклем «Влюбленный Шекспир» в постановке Писарева. Спектакль создан на основе киносценария британского драматурга Тома Стоппарда. Автор сценической адаптации — Ли Холл. Одну из главных ролей в спектакле исполняет звезда фильма «Гоголь» Таисия Вилкова. В филиале театра сезон начнется в этот же день с показа «Гардении».
О премьерах
"Режиссер Семен Серзин, сотрудничество с которым принесло нам два хита — «Гардения» и «С_училища», взялся за сценическую адаптацию сценария Ларса фон Триера «Догвилль». Планируется участие Виктории Исаковой, Таисии Вилковой, не буду перечислять всех артистов. Премьера намечена на конец сезона. В начале ноября Серзин проведет пробные репетиции, чтобы утвердиться в материале, утвердиться в распределении", — рассказал Писарев.
Фильм «Догвилль» Ларса фон Триера, где главную роль исполнила Николь Кидман, вышел в 2003 году. При съемках практически не использовались декорации — границы домов были условно обозначены на полу студии. По сюжету картины, главная героиня спасается от преследователей и оказывается в малонаселенном городке Догвилль в горах. Жители соглашаются приютить ее, однако со временем выдвигают все более жесткие требования.
"Я попробую перенести на основную сцену спектакль «Обещание на рассвете», ему тесновато в нашем филиале", — рассказал худрук театра. Это спектакль по культовому произведению Ромена Гари.
В филиале театра 1 и 2 октября состоится премьера спектакля «Сделано в СССР». Спектакль по пьесе Игоря Гатина на сцене филиала поставит режиссер Алексей Золотовицкий. Главный герой — юный комсомолец Ромка — приезжает из Пензы в Москву. Он мечтает покорить столицу и верит, что возможно «вместе новый мир построить».
Анатолий Шульев поставит в новом сезоне «Гедду Габлер» по Генрику Ибсену, главную роль в спектакле сыграет Александра Урсуляк. Первые показы назначены на 27-28 октября.
Также в этом сезоне британский театральный режиссер и писатель Деклан Доннеллан поставит пьесу современника Шекспира Фрэнсиса Бомонта «Рыцарь пламенеющего пестика». «Работа уже началась летом, она продолжится в ноябре. В январе состоится премьера этого спектакля в Париже, где мы две недели его будем играть», — рассказал Писарев.
О гастролях
"Всем одобрили визы в Америку. Нас ждет большой тур — мы выступим на лучших площадках Вашингтона, Бостона и Нью-Йорка", — рассказал Писарев.
Также в новом сезоне театр отправится в Лондон, где состоится фактически большой фестиваль выступлений артистов театра.
"Весной нас ждут в Германии и Израиле", — добавил Писарев.
Кроме того, артисты театра отправятся на гастроли по России — они выступят в Новосибирске, Хабаровске, Калининграде и других городах.