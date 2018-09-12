Театр Пушкина представит в новом сезоне «Догвилль» по Триеру с Исаковой в главной роли

Новый сезон откроется в среду спектаклем «Влюбленный Шекспир» в постановке Писарева. Спектакль создан на основе киносценария британского драматурга Тома Стоппарда . Автор сценической адаптации — Ли Холл. Одну из главных ролей в спектакле исполняет звезда фильма «Гоголь» Таисия Вилкова . В филиале театра сезон начнется в этот же день с показа «Гардении».

О премьерах

"Режиссер Семен Серзин , сотрудничество с которым принесло нам два хита — «Гардения» и «С_училища», взялся за сценическую адаптацию сценария Ларса фон Триера «Догвилль». Планируется участие Виктории Исаковой, Таисии Вилковой, не буду перечислять всех артистов. Премьера намечена на конец сезона. В начале ноября Серзин проведет пробные репетиции, чтобы утвердиться в материале, утвердиться в распределении", — рассказал Писарев.

Фильм «Догвилль» Ларса фон Триера, где главную роль исполнила Николь Кидман , вышел в 2003 году. При съемках практически не использовались декорации — границы домов были условно обозначены на полу студии. По сюжету картины, главная героиня спасается от преследователей и оказывается в малонаселенном городке Догвилль в горах. Жители соглашаются приютить ее, однако со временем выдвигают все более жесткие требования.

"Я попробую перенести на основную сцену спектакль «Обещание на рассвете», ему тесновато в нашем филиале", — рассказал худрук театра. Это спектакль по культовому произведению Ромена Гари.

В филиале театра 1 и 2 октября состоится премьера спектакля «Сделано в СССР». Спектакль по пьесе Игоря Гатина на сцене филиала поставит режиссер Алексей Золотовицкий . Главный герой — юный комсомолец Ромка — приезжает из Пензы в Москву. Он мечтает покорить столицу и верит, что возможно «вместе новый мир построить».

Также в этом сезоне британский театральный режиссер и писатель Деклан Доннеллан поставит пьесу современника Шекспира Фрэнсиса Бомонта «Рыцарь пламенеющего пестика». «Работа уже началась летом, она продолжится в ноябре. В январе состоится премьера этого спектакля в Париже, где мы две недели его будем играть», — рассказал Писарев.

О гастролях

"Всем одобрили визы в Америку. Нас ждет большой тур — мы выступим на лучших площадках Вашингтона, Бостона и Нью-Йорка", — рассказал Писарев.

Также в новом сезоне театр отправится в Лондон, где состоится фактически большой фестиваль выступлений артистов театра.

"Весной нас ждут в Германии и Израиле", — добавил Писарев.

Кроме того, артисты театра отправятся на гастроли по России — они выступят в Новосибирске, Хабаровске, Калининграде и других городах.