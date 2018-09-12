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Во второй половине сентября в рамках проекта «Кино -детям» в «Берёзке» покажут три фильма
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Во второй половине сентября в рамках проекта «Кино -детям» в «Берёзке» покажут три фильма 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Бесплатные кинопоказы лучших отечественных детских фильмов прошлых лет пройдут 16, 22 и 23 сентября. Начало сеансов — в 14.00.
Фильм «Сказка, рассказанная ночью» покажут 16 сентября. Фильм снят режиссёром Ириной Тарковской (Ирмой Рауш) в 1981 году. В главных ролях Александр Калягин, Игорь Костолевский, Александр Лазарев, Леонид Ярмольник, Ирина Мурзаева, Виктор Косых и другие.
Фильм режиссёра Юрия Победоносцева «Честное волшебное» юные зрители увидят 22 сентября. В главных ролях Елена Санаева, Махмуд Эсамбаев и другие.
Культовая приключенческая кинокартина «Всадник без головы» по роману Майн Рида пойдет в кинотеатре «Берёзка» 23 сентября. В фильм режиссера Владимира Вайнштока главные роли сыграли Олег Видов и Людмила Савельева.
Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.
Телефон: 8 (495) 302-03-62.
Фото — Открытые источники Интернет.
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