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В России захотели ввести правила использования нацистских символов
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В России захотели ввести правила использования нацистских символов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что планируется устранить противоречия по использованию фашистской символики в фильмах и других произведениях искусства.
«У нас есть расхождения в законе «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». В одном случае речь идет о запрете пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики, в другом — просто о запрете использования», — сказала Ямпольская, передает ТАСС.
По ее словам, если формально исполнять этот закон, то все отечественные фильмы о войне должны быть запрещены. «Я думаю, что нужно свести эти законы к единым нормам, провести четкие границы и устранить противоречия», — отметила депутат.
Ямпольская добавила, что сроки выдачи прокатного удостоверения для фильмов о войне нередко затягиваются из-за того, что эксперты должны определиться, на каком законе они должны основывать свое решение. «К сожалению, без определенной символики в фильмах о Великой Отечественной войне обойтись невозможно, но мы должны найти такое решение, чтобы фильмы о войне могли сниматься», — подчеркнула она.
Ранее прокатная организация CinemaEmotion сообщила об отмене показа фильма «Похищенные сокровища Европы» в связи с отказом Минкультуры выдать прокатное удостоверение. Минкультуры объяснило, что не отказывало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы», но ведомству понадобилось время для проведения экспертизы из-за фашисткой символики.
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