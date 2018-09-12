Что смотреть в кино с 13 сентября 

На этой неделе стартуют три комедии, три драмы, три документальных фильма, один мультик и один Хищник. Чудесный ассортимент!
Хищник
The Predator (Канада)
Режиссер: Шейн Блэк
В ролях: Бойд Холбрук, Треванте Родес, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн
Жанр: фантастика
Случайно посланный в космос сигнал возвращает Хищников на Землю. Инопланетяне научились совмещать свою ДНК с ДНК других инопланетных видов, усовершенствовали оружие и технику боя. Кто же сможет защитить землян от беспощадных и бескомпромиссных охотников?
Временные трудности
(Россия)
Режиссер: Михаил Расходников, Павел Руминов
Жанр: драма
Саша родился с ДЦП. Его отец, Иван, не смог смириться с болезнью сына и с детства заставлял ребенка преодолевать свою болезнь. И вот, Саша вырос и покинул родной дом и ненавистного отца, который издевался над ним все детство и юность. Но на этом история не заканчивается. Жизнь вновь столкнет отца и сына. Правда, теперь сила и власть будет на стороне младшего. Фильм снят при поддержке онлайн-кинотеатра ivi.
Девица
Damsel (США)
Режиссер: Дэвид Зеллнер
В ролях: Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Джозеф Биллинджир, Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер
Жанр: комедия
Романтичный и феерически неуклюжий Самуэль Алабастер объехал весь Дикий Запад в поисках своей похищенной невесты Пенелопы. Компанию жениху составляют миниатюрная лошадка Ириска и лжепроповедник-алкоголик Генри. Позже зритель узнает, что Пенелопа вполне способна постоять за себя, а Самуэль слишком идеализирует их отношения.
Счастья! Здоровья!
(Россия)
Режиссер: Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин
В ролях: Зоя Бербер, Камиль Ларин, Марина Федункив, Сергей Аброскин, Наталья Рудова
Жанр: комедия
Татарская, армянская и русская парочки собираются узаконить свои отношения. Сотни гостей и идиотских конкурсов, упрямые родители и креативные тамады, курьезные ситуации и душевные пожелания счастья и здоровья. Ну не прекрасно ли? Фильм снят при поддержке онлайн-кинотеатра ivi.
Багровая мята
Peppermint (США)
Режиссер: Пьер Морель
В ролях: Дженнифер Гарнер, Джон Галлахер мл., Ричард Кебрал, Хуан Пабло Раба, Джон Ортис
Жанр: драма
Пять лет назад представители наркокартеля убили в перестрелке дочь и мужа Райли. Все эти годы она тренировалась, изучала оружие и технику боя только с одной целью — отомстить убийцам, которые смогли выкупить себе свободу.
Мир принадлежит тебе
Le monde est à toi (Франция)
Режиссер: Ромен Гаврас
В ролях: Карим Леклу, Изабель Аджани, Венсан Кассель, Франсуа Дамиенс, Филипп Катерин
Жанр: комедия
Наркодилер Франсуа соглашается на последнее дело, чтобы обеспечить себе и своей возлюбленной безбедную жизнь на Лазурном Берегу. Впутавшись в серьезную авантюру и осознав, что сам он из нее не выберется, парень обращается к самым матерым бандитам — своим родителям.
Бельканто
Bel Canto (США)
Режиссер: Пол Вайц
В ролях: Джулианна Мур, Кристофер Ламберт, Олек Крупа, Кен Ватанабе, Себастьян Кох
Жанр: драма
Оперная певица Роксана пребывает в Южную Америку, чтобы выступить перед именинником, богатым японским бизнесменом, и парой десятков его гостей. Во время праздника в дом врывается группа вооруженных террористов. Требования налетчиков просты: если местные власти отпускают всех политических заключенных, останутся целы и обитатели особняка.
Секс мода диско
Antonio Lopez 1970: Sex Fashion & Disco (США)
Режиссер: Джеймс Крамп
В ролях: Джоан Джулиет Бак, Paul Caranicas, Майкл Чоу, Тина Чоу, Пэт Кливлэнд
Жанр: документальное кино
Фильм проливает свет на жизнь и творчество одного из самых популярных художников-иллюстраторов XX века Антонио Лопеса. Его авторский стиль прославил его на весь мир, а в модной тусовке Парижа и Нью-Йорка и вовсе сделал легендой, при этом Антонио так и остался самым загадочным творцом эпохи.
Большой кошачий побег
Cats & Peachtopia (Китай)
Режиссер: Гэри Ван Жанр: мультфильм
«В поисках Немо» на кошачий манер: вместо озабоченного Марвина — ленивый домашний кот Пухляш, потеряшка-Немо здесь — котенок-авантюрист рыжик, а на смену забывчивой рыбки-хирурга пришла болтливая самка волнистого попугайчика. Вперед на поиски приключений!
Кусама. Бесконечные миры
Kusama: Infinity (США)
Режиссер: Хезер Ленц
Жанр: документальное кино
Еще одна документалка о творческой личности, на этот раз — об известной 89-летней художнице из Японии Яёйе Кусаме. Долгие годы Яёйе завоевывала публику, искала свой стиль и боролась с психологическими недугами, и в итоге стала знаменитой.
Бедные люди. Кабаковы
(Россия)
Режиссер: Антон Желнов
Жанр: документальное кино
Фильм о семейной чете Кабаковых, советских художниках-концептуалистах, познакомивших западный мир с реалиями советской жизни. Картина приурочена к 85-летию Олега Кабакова.