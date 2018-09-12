Что смотреть в кино с 13 сентября

На этой неделе стартуют три комедии, три драмы, три документальных фильма, один мультик и один Хищник. Чудесный ассортимент!

Хищник

The Predator (Канада)

Жанр: фантастика

Случайно посланный в космос сигнал возвращает Хищников на Землю. Инопланетяне научились совмещать свою ДНК с ДНК других инопланетных видов, усовершенствовали оружие и технику боя. Кто же сможет защитить землян от беспощадных и бескомпромиссных охотников?

Временные трудности

(Россия)

Жанр: драма

Саша родился с ДЦП. Его отец, Иван, не смог смириться с болезнью сына и с детства заставлял ребенка преодолевать свою болезнь. И вот, Саша вырос и покинул родной дом и ненавистного отца, который издевался над ним все детство и юность. Но на этом история не заканчивается. Жизнь вновь столкнет отца и сына. Правда, теперь сила и власть будет на стороне младшего. Фильм снят при поддержке онлайн-кинотеатра ivi.

Девица

Damsel (США)

В ролях: Роберт Паттинсон , Миа Васиковска, Джозеф Биллинджир, Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер

Жанр: комедия

Романтичный и феерически неуклюжий Самуэль Алабастер объехал весь Дикий Запад в поисках своей похищенной невесты Пенелопы. Компанию жениху составляют миниатюрная лошадка Ириска и лжепроповедник-алкоголик Генри. Позже зритель узнает, что Пенелопа вполне способна постоять за себя, а Самуэль слишком идеализирует их отношения.

Счастья! Здоровья!

(Россия)

Жанр: комедия

Татарская, армянская и русская парочки собираются узаконить свои отношения. Сотни гостей и идиотских конкурсов, упрямые родители и креативные тамады, курьезные ситуации и душевные пожелания счастья и здоровья. Ну не прекрасно ли? Фильм снят при поддержке онлайн-кинотеатра ivi.

Багровая мята

Peppermint (США)

Жанр: драма

Пять лет назад представители наркокартеля убили в перестрелке дочь и мужа Райли. Все эти годы она тренировалась, изучала оружие и технику боя только с одной целью — отомстить убийцам, которые смогли выкупить себе свободу.

Мир принадлежит тебе

Режиссер: Ромен Гаврас

Жанр: комедия

Наркодилер Франсуа соглашается на последнее дело, чтобы обеспечить себе и своей возлюбленной безбедную жизнь на Лазурном Берегу. Впутавшись в серьезную авантюру и осознав, что сам он из нее не выберется, парень обращается к самым матерым бандитам — своим родителям.

Бельканто

Bel Canto (США)

Жанр: драма

Оперная певица Роксана пребывает в Южную Америку, чтобы выступить перед именинником, богатым японским бизнесменом, и парой десятков его гостей. Во время праздника в дом врывается группа вооруженных террористов. Требования налетчиков просты: если местные власти отпускают всех политических заключенных, останутся целы и обитатели особняка.

Секс мода диско

Antonio Lopez 1970: Sex Fashion & Disco (США)

Режиссер: Джеймс Крамп

В ролях: Джоан Джулиет Бак, Paul Caranicas, Майкл Чоу , Тина Чоу, Пэт Кливлэнд

Жанр: документальное кино

Фильм проливает свет на жизнь и творчество одного из самых популярных художников-иллюстраторов XX века Антонио Лопеса . Его авторский стиль прославил его на весь мир, а в модной тусовке Парижа и Нью-Йорка и вовсе сделал легендой, при этом Антонио так и остался самым загадочным творцом эпохи.

Большой кошачий побег

Cats & Peachtopia (Китай)

Режиссер: Гэри Ван Жанр: мультфильм

«В поисках Немо» на кошачий манер: вместо озабоченного Марвина — ленивый домашний кот Пухляш, потеряшка-Немо здесь — котенок-авантюрист рыжик, а на смену забывчивой рыбки-хирурга пришла болтливая самка волнистого попугайчика. Вперед на поиски приключений!

Кусама. Бесконечные миры

Kusama: Infinity (США)

Режиссер: Хезер Ленц

Жанр: документальное кино

Еще одна документалка о творческой личности, на этот раз — об известной 89-летней художнице из Японии Яёйе Кусаме. Долгие годы Яёйе завоевывала публику, искала свой стиль и боролась с психологическими недугами, и в итоге стала знаменитой.

Бедные люди. Кабаковы

(Россия)

Жанр: документальное кино

Фильм о семейной чете Кабаковых, советских художниках-концептуалистах, познакомивших западный мир с реалиями советской жизни. Картина приурочена к 85-летию Олега Кабакова.