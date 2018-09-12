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Питерский путешественник снял фильм «Ямал — земля и счастье». Трейлер уже доступен
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Питерский путешественник снял фильм «Ямал — земля и счастье». Трейлер уже доступен 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
За три дня на ютюбе — почти 900 просмотров. На канале «Сел и поехал» появился долгожданный трейлер документалки, снятой на просторах Ямала.
Проект осуществил известный путешественник, писатель и общественный деятель Павел Кобяк. В путешествие он отправился вместе с товарищами мотоциклистами.
В презентации к ролику автор пишет, что герои отправились в путь, чтобы «разобраться, почему в стране, добывающей нефть, растут цены на бензин, узнать счастливо ли живут люди в регионах, которые добывают нефть и газ для всей страны, и от чего зависит их счастье».
— Премьера запланирована на февраль. В Петербурге, в Москве и дальше по стране повезем. В это время как раз люди сидят по домам, — комментирует Павел Кобяк. — Материал набирали, когда ехали на слет «Мотополярник» в Ямбург. Снимали жизнь простых людей, нефтяников и газовиков. Материал получился достаточно честным.
Для автора проекта это не первая документальная лента. Каждая поездка завершается монтажом фильма. Кстати, путешествия снимает профессиональная команда. Это не любительское видео снятое одной рукой, а большая кинематографическая работа. Сейчас, к примеру, по фестивалям катается документалка о путешествии по Монголии «Отцы и Дети. Испытание». В эту поездку, что ясно уже из названия, путешественники отправились с отцами. На канале же можно посмотреть еще одну не менее впечатляющую историю — «За свободой в Магадан».
Фильм о Ямале автор надеется довезти до «Края земли». Опыт есть. В прошлом году с автором познакомились в Тарко-Сале. В этом с новой лентой он планирует добраться до Нового Уренгоя и, возможно, Салехарда.
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