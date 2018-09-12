Актриса-чиновница: «Экипаж» закольцевал судьбу Елены Яковлевой-Аасмяэ

Аленушка из новогодней киносказки «Чародеи», Диана Литл из вестерна «Человек с бульвара Капуцинов», стюардесса Тамара из фильма «Экипаж», эротическая сцена из которого — редкость для советского кино — запала в память зрителям того поколения, а после распада СССР — вице-мэр Калининграда, высокопоставленный чиновник РЖД Александра Яковлева стала известна на весь Союз после роли в одном из первых и самых ярких советских фильмов-катастроф, которую она сыграла, будучи студенткой третьего курса театрального вуза.

В программе «Судьба человека» актриса рассказывает, что эта роль досталась ей случайно. В тот день она пришла пробоваться к Данелии на крошечную роль в «Осеннем марафоне». Однако в эту киноленту ее не взяли, но рядом проходил кастинг для фильма с рабочим названием «Запас прочности».

Екатерина Васильева. Режиссер Александр Митта увидел Александру и практически сразу ее утвердил. Яковлева вспоминает, что во время съемок не чувствовала «ни холода, ни каких-то неустройств, потому что была в восторге» от того, что играет с такими мастерами, как Георгий Жженов

"Я вытерпела бы все, что угодно. Мне было все равно, лишь бы сниматься, играть с этим режиссером эту роль", — вспоминает актриса.

Во время учебы в театральном вузе Александра Яковлева стала не только кинозвездой, но и вышла замуж. В браке с однокурсником Валерием Кухарешиным у них родились двое детей — дочь Лиза и сын Кондратий.

С воспитанием детей очень помогала свекровь, которая стала ей как мать. Однако брак с Кухарешиным распался.

Зимой 1984 года, во время съемок фильма «Парашютисты», актриса поехала в госпиталь на медкомиссию и встретила там настоящего парашютиста Калью Аасмяэ. «Загорелый, с белоснежной улыбкой, высоченный красавец», — вспоминает его Александра. Он стал ее вторым мужем, а актриса взяла его фамилию — Аасмяэ. Через несколько лет развалился СССР, а в Калининграде умер самый близкий человек актрисы — бабушка, которая ее воспитывала, и которая убедила стать актрисой.

Александра, у которой в те годы, как и у многих артистов, был простой в профессии, приехала в Калининград на похороны бабушки. Она была настолько обескуражена потерей дорогого человека и растеряна, что решила обратиться за помощью к мэру города Виталию Шипову.

Он не только помог Яковлевой, но и предложил стать вице-мэром города по культуре и туризм. Эту должность она занимала пять лет.

Затем она находилась на других высокопоставленные должностях — в частности, в РЖД, где занималась запуском скоростных поездов. Но «Экипаж» будто «закольцевал» ее актерскую судьбу: Яковлева вновь появилась на экранах в фильме Николая Лебедева