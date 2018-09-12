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Куклы и воображаемые миры Гофмана — «Гофманиада» в кино
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Куклы и воображаемые миры Гофмана — «Гофманиада» в кино 

Журнал ОК! 1 час назад
«Гофманиада» — уникальный анимационный проект, вдохновленный легендарными произведениями немецкого писателя Эрнста Гофмана. Работа над фильмом продолжалась длилась долгое время — более 15 лет. Каждая кукла, которую зрители увидят в фильме, быласоздана мастерами вручную.
Главный герой фильма — сам Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.
Производством мультфильма занималась студия ФГУП «Творческо-производственное объединение „Киностудия „Союзмультфильм“ при поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержке отечественной кинематографии и Министерства культуры Российской Федерации. Главные роли озвучили известные артисты кино и театра Алексей Петренко, Вячеслав Полунин, Наталья Фиссон, Владимир Кошевой, Анна Артамонова, Павел Любимцев, Александр Ширвиндт.
Выход „Гофманиады“ в прокат намечен на 11 октября 2018 года.
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