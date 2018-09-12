Куклы и воображаемые миры Гофмана — «Гофманиада» в кино

«Гофманиада» — уникальный анимационный проект, вдохновленный легендарными произведениями немецкого писателя Эрнста Гофмана. Работа над фильмом продолжалась длилась долгое время — более 15 лет. Каждая кукла, которую зрители увидят в фильме, быласоздана мастерами вручную.

Главный герой фильма — сам Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.

Выход „Гофманиады“ в прокат намечен на 11 октября 2018 года.