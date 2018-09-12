Про кролика Питера снимут сериал

Помните кролика Питера? Может, вы читали о нем детские книжки с милыми картинками, может, посмотрели фильм «Кролик Питер», который вышел в прошлом году. После него уже трудно не узнать шаловливого зверька в синей куртке. И теперь Питера ждут новые приключения. Британская Brain Power Studio сообщила о том, что они готовят сериал на основе произведений Беатрис Поттер

А точнее, на биографии самой писательницы. Сериал «Беатрис и Питер» расскажет о девятилетней Беатрис и ее лесных друзьях, вымысел будет причудливо переплетаться с реальностью. Живые актеры и CGI позволят передать и реальный, и волшебный мир говорящих животных.

Сериал планируют выпустить в 2020 году. Кстати, тогда же выйдет и вторая часть фильма от Sony Pictures Animation! Странно, что это будет год мыши, а не кролика!

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