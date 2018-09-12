Ещё
Премьеры недели: «Хищник», «Девица» и «Временные трудности»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Премьеры недели: «Хищник», «Девица» и «Временные трудности» 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Новую версию легендарной франшизы «Хищник», российскую драму «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным и Риналем Мухаметовым в главных ролях, комедийный вестерн «Девица» и криминальную комедию «Мир принадлежит тебе» увидят российские зрители на этой неделе.
"Хищник"
Тридцать лет назад вышел первый фантастический американский фильм из серии «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером в одной из главных ролей. Картина заняла 366-е место в списке 500 лучших фильмов по версии журнала Empire. Далее последовали «Хищник-2», «Чужой против Хищника», «Хищники».
В новой переосмысленной версии режиссера Шейна Блейка совершенные хищники из глубин космоса появляются в глухом городке на юге американской Джорджии и снова начинается охота. Хищники стали сильнее, умнее и намного опаснее. Команда из бывших солдат и профессор, занимающийся эволюционной биологией, пытаются спасти человечество от гибели.
Блэйк известен не только как автор сценариев фильмов «Смертельное оружие» и «Железный человек 3», но и как актер, который сыграл роль Рика Хоукинса в классическом триллере 1987 года режиссера Джона Мактирнана. Шейн Блэйк признается, что для него самой большой данью уважения к оригиналу стал тщательный подбор актеров.
Актерский ансамбль возглавил Бойд Холбрук, сыгравший Куинна МакКенну, бывшего морского пехотинца, возглавившего команду солдат-ветеранов в борьбе со смертельно опасным пришельцем. В роли Хищника дебютировал двухметровый мастер паркура Брайан Принс. Его рост в полном костюме пришельца составляет более двух с половиной метров. В фильме так же снялись: Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн и другие
"Тридцать лет спустя это все тот же Хищник, но за это время он усовершенствовался. Это не переделка и не переосмысление старого сюжета. Это — та франшиза, которая вам так нравилась, но уже тридцать лет спустя. Это — последствия того, что произошло. Это — то, что происходило все эти тридцать лет. Они еще больше и ужаснее — они эволюционировали", — приводит слова продюсера фильма Джона Дэвиса пресс-служба кинокомпании «Двадцатый век Фокс».
Картину снимали в Канаде, в Ванкувере и его окрестностях преимущественно ночью, так как ночь ассоциируется со страхом, а режиссер хотел соединить в своем фильме фантастический боевик с триллером.
Кадр из трейлера «Хищник»
"Временные трудности"
Премьера фильма Михаила Расходникова «Временные трудности» с Риналем Мухаметовым ("Притяжение") и Иваном Охлобыстиным ("Даун Хаус", сериал «Интерны») в главных ролях состоялась в конкурсной программе «Кинотавра —2018», картина также была представлена в конкурсе международного кинофестиваля в Саленто в Италии. Фильм основан на реальной истории бизнес-тренера, маркетолога Аркадия Цукера, прототипа героя Мухаметова Саши Королева, у которого врожденная болезнь — ДЦП. Отец мальчика (Охлобыстин) выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку: «Ты не больной — у тебя временные трудности». Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, он стал лучшим бизнес-консультантом страны, вывел из кризиса сотни компаний. И однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.
На «Кинотавре» российские критики неоднозначно восприняли драму, многие сочли ее надуманной и слишком жестокой по отношению к людям с ограниченными возможностями.
Кадр из трейлера «Временные трудности»
"Девица"
Несерьёзный вестерн братьев Натана и Дэвида Зеллнеров рассказывает про педанта Сэмюэля в исполнении Роберта Паттинсона, который совершенно не приспособлен к суровому миру Дикого Запада: он не умеет пить виски и даже не может войти в салун, не запутавшись в ремне от гитары. Молодой человек ищет свою похищенную невесту Пенелопу (Миа Васиковска), и уговаривает ему помочь неудачливого миссионера-проповедника Генри (Дэвид Зеллнер). Однако вся эта история не так проста, как кажется.
"Девицу" показывали в Берлине и на Санденсе, но призов картина не получила. По мнению западных критиков, фильм красиво снят, и приятно оживляет жанр вестерна хорошей порцией юмора и неожиданными сюжетными поворотами, однако зрителю он может показаться немного затянутым.
Кадр из фильма «Девица»
"Мир принадлежит тебе"
В оригинальной криминальной комедии от Ромэна Гавраса Карим Леклу играет скромного и стеснительного наркодилера Франсуа, который совсем захирел под каблуком своей мамы-аферистки в исполнении легендарной Изабель Аджани, изящно опустошающей лучшие бутики Франции, страстно увлекающейся азартными играми и искусно манипулирующей всеми вокруг. Но молодой человек мечтает о легальном бизнесе и спокойной жизни на берегу океана с любимой девушкой. Правда, чтобы провернуть последнюю грандиозную аферу, ему все-таки придется обратиться за помощью к маме и недавно отсидевшему вору, увлекающегося теориями заговора, которого сыграл Венсан Кассель.
Кадр из фильма «Мир принадлежит тебе»
Последние новости
Орешкин назвал реальный курс рубля Щит от "топоров". Сможет ли ПВО России отразить удар США Британский журналист развенчал мифы Запада о ситуации в Идлибе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино12
Невероятные перевоплощения звезд ради роли
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы1
Что случилось с актерами «проклятых» фильмов1
Новости партнеров
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение