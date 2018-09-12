Движение в центре Петербурга перекроют из-за съемок двух фильмов

Съемки фильмов перекроют движение транспорта в историческом центре Петербурга, сообщает пресс-служба КРТИ. Ограничения будут действовать в течение четырех дней.

По информации ведомства, с 20.00 12 сентября до 21.00 13 сентября, с 18.00 14 сентября до 12.00 15 сентября и с 13.00 до 14.00 15 сентября водители не смогут проехать по крайним правым полосам Кронверкской набережной от Западного Артиллерийского моста к Восточному и обратно. Также в этот период движение будут периодически приостанавливать на 10 минут в связи со съемками фильма «Союз Спасения».

Кроме того, 15 сентября будет полностью перекрыто движение по Тучкову переулку от Среднего проспекта до набережной Макарова. Там будут снимать фильм «Петроград».

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.