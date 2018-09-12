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Самая опасная миссия: Второй трейлер фильма «Человек на Луне»
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Самая опасная миссия: Второй трейлер фильма «Человек на Луне» 

Киноафиша 3 часа назад
Фото: Киноафиша
В сети появился второй дублированный трейлер драмы, основанной на реальных событиях, «Человек на Луне» от режиссера «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла.
Райан Гослинг перевоплотился в легендарного астронавта Нила Армстронга, первого человека, ступившего на поверхность Луны. Но мало кто знает, каких трудов стоило ему покорение новой планеты. Это было тяжело не только физически, но и морально — каждый раз прощаться с женой и детьми как будто в последний раз, видеть гибель коллег и знать, что ты ничего не можешь сделать. «Человек на Луне» — это фильм в первую очередь о силе характера, космос в нем второстепенен.
Напомним, что мировая премьера «Человека на луне» состоялась в начале сентября на Венецианском фестивале и вызвала неоднозначные отзывы критиков. В частности, создателей обвинили в недостаточном патриотизме. А все потому, что в фильме нет сцены, в которой происходит установка американского флага.
В российский прокат космическая драма «Человек на Луне» выйдет 11 октября.
Елизавета Бережная
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