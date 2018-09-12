Как женить холостяка 

Премьера в Люксор с 30 августа
Производство: США Ограничение по возрасту: 18+ (запрещено для детей)
Жанр: комедия, мелодрама, драма
Продолжительность: 1 ч. 30 мин.
Режиссер: Виктор Левин
Продюсер: Роберт Джонс, Элизабет Делл, Дэвид Динерштейн
Сценарист: Виктор Левин
В ролях: Киану Ривз, Вайнона Райдер, Dj Dallenbach, Грег Люси, Ted Dubost
Сюжет
Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
Расписание сеансов