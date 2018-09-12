Ещё
Как женить холостяка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Как женить холостяка 

Курские известия 3 часа назад
Фото: Курские известия
Премьера в Люксор с 30 августа
Производство: США  Ограничение по возрасту: 18+ (запрещено для детей)
Жанр: комедия, мелодрама, драма
Продолжительность: 1 ч. 30 мин.
Режиссер: Виктор Левин
Продюсер: Роберт Джонс, Элизабет Делл, Дэвид Динерштейн
Сценарист: Виктор Левин
В ролях: Киану Ривз, Вайнона Райдер, Dj Dallenbach, Грег Люси, Ted Dubost
Сюжет
Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.
Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).
Расписание сеансов
Курские известия: последние новости
В Курске откроется XIII сезон проекта «Кино в театре» Кин Гоголь. Страшная месть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино12
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х10
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы2
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы2
Невероятные перевоплощения звезд ради роли
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение