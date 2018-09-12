Как женить холостяка

Премьера в Люксор с 30 августа

Производство: США Ограничение по возрасту: 18+ (запрещено для детей)

Жанр: комедия, мелодрама, драма

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.

Сценарист: Виктор Левин

Сюжет

Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.

Телефон касс: +7 (4712) 600303; +7 (4712) 600300 (автоответчик).

Расписание сеансов