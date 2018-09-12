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Богородцы посетили программу «Город златоглавый — гордая Москва»
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Богородцы посетили программу «Город златоглавый — гордая Москва» 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В посвященном Дню города мероприятии приняли участие инвалиды района Богородское.
В отделении социальной реабилитации инвалидов филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» на минувшей неделе состоялось тематическое мероприятие «Город златоглавый — гордая Москва», которое было посвящено Дню рождения столицы.
Богородцы стали участниками мастер-класса «Осенний сувенир», во время которого изготовили съедобный подарок для себя или своих близких.
Помимо этого москвичи посмотрели документальный фильм «История Москвы», и приняли участие в тематической беседе. В ходе общения они поделились впечатлениями от просмотренного фильма и рассказали о любимых местах родного города.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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