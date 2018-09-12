Богородцы посетили программу «Город златоглавый — гордая Москва»

В посвященном Дню города мероприятии приняли участие инвалиды района Богородское.

В отделении социальной реабилитации инвалидов филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» на минувшей неделе состоялось тематическое мероприятие «Город златоглавый — гордая Москва», которое было посвящено Дню рождения столицы.

Богородцы стали участниками мастер-класса «Осенний сувенир», во время которого изготовили съедобный подарок для себя или своих близких.

Помимо этого москвичи посмотрели документальный фильм «История Москвы», и приняли участие в тематической беседе. В ходе общения они поделились впечатлениями от просмотренного фильма и рассказали о любимых местах родного города.