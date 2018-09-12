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Роберт Паттинсон использует ботокс, чтобы снова сыграть Эдварда Каллена
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Роберт Паттинсон использует ботокс, чтобы снова сыграть Эдварда Каллена 

Super.ru 2 часа назад
Фото: Super.ru
Фильму «Сумерки», который обожает и ненавидит примерно равное количество населения планеты, в этом году исполнится 10 лет. Тем временем, главная звезда «сумеречной саги» Роберт Паттинсон, который годами рассказывал, как счастлив завершить работу над ролью Эдварда Каллена, внезапно передумал. В интервью изданию Variety 32-летний актер заявил, что не против сыграть в продолжении «Сумерек»: «Я буквально недавно обсуждал это с моим агентом. Я столько времени посвятил уходу за кожей, что могу сыграть 17-летнего по первому зову, сразу же! У меня ботокс наготове, я подойду!».
Спустя шесть лет после выхода последней части франшизы, Паттинсон чувствует себя так, словно все это было вчера. «Люди почему-то стесняются того, что им нравятся „Сумерки“. В этом ведь нет ничего предосудительного», — добавил Роб, немного забыв о том, как практически танцевал от счастья во время последней промо-кампании саги. Пока не ясно, насколько реалистично желание Паттинсона вернуться к роли вампира, но можно считать, что место в новом фильме он на всякий случай забронировал — ботокс лучше далеко не убирать.
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