Сеть «Каро»: Ограничение проката зарубежного кино усугубит дефицит привлекательного для зрителей контента

Индустрия кино в настоящий момент испытает дефицит привлекательного для зрителей контента, ограничение доли зарубежных фильмов только усугубит ситуацию. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявили в пресс-службе сети кинотеатров «Каро».

«На настоящий момент индустрия испытывает дефицит контента, привлекательного для зрителей, как российского, так и иностранного. А дополнительные ограничения только усугубят ситуацию», — сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что здоровая конкуренции на рынке помогает развитию отечественного кинематографа. «Мы всегда отрицательно относились к любым искусственным ограничениям кинопроката со стороны законодательства. Кинобизнес — живой, саморегулирующийся организм. Динамика предыдущих лет показывает естественный прирост доли отечественного кино в прокате. И что важно, это происходит из-за повышения качества продукта и уровня доверия зрителя к нему. Все это результат здоровой конкуренции на рынке, которая как раз наилучшим образом и помогает развитию российского кинематографа», — отметили в «Каро».

В сообщении поясняется, что этот принцип определяет политику репертуарного планирования киносети. «В нашей сети присутствует очень разнообразный контент, от театральных постановок и независимого кино до блокбастеров, причем и отечественного, и зарубежного производства. Мы показываем нашему зрителю то, что он хочет видеть», — подчеркнули в киносети.