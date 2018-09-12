«История одного назначения» стала откровением для поклонников творчества Толстого

«История одного назначения», которая совсем недавно вышла в прокат, становится поводом провести урок литературы прямо в кинозале. В основу фильма легли реальные события из жизни Льва Толстого . После просмотра картины произведения классика русской литературы читаются совсем иначе.

На урок литературы — в кинотеатр. Одиннадцатиклассники рассаживаются в зале и готовятся увидеть на большом экране главного героя фильма — Льва Николаевича Толстого. Совсем непривычного, не из учебника. Не великого русского, а такого простого и понятного. Сюжет этой «Истории одного назначения» удивляет.

В новом фильме Авдотьи Смирновой писателю еще нет и сорока. В перерывах между работой над «Войной и миром» он неожиданно разводит японских свиней и занимается спортом. После показа обсуждение фильма идет в фойе кинотеатра. И первые рецензии: такого экранного Толстого школьники увидеть не ожидали.

— Лично меня это пробрало, мне это понравилось, наполняет какими-то новыми чувствами в душе.

— Очень хочется сразу читать, особенно, когда столько узнаешь об авторе.

— Очень здорово, что существуют такие фильмы, которые позволяют немного иным способом познавать что-то из области истории и литературы.

Продолжение дискуссии и в классе. По школьной программе они уже прошли и «Севастопольские рассказы», и «Войну и мир». Новый фильм разбирают на цитаты.

В основе сценария реальный эпизод из жизни Толстого. И антураж тоже реальный — от костюмов и декораций XIX века до походки героев и их речи. Историческая достоверность позволяет рассматривать такие киносеансы как один из интерактивных образовательных форматов. Еще один способ понять литературных героев и самого автора.

"Фильм «История одного назначения» — прекрасный пример тому, как соединяется жизнь, литература и кино. Кроме того, они видят классика, самого Толстого", — объясняет Елена Мирецкая, преподаватель литературы ОЧУ «Пироговская».

Поручик Григорий Колокольцев — именно вокруг него разворачивается действие — знакомится с Толстым в поезде, приезжает к нему в Ясную Поляну, а потом герои встречаются в суде. Оба становятся участниками драматических событий. Это действительно случилось с Толстым. В военном суде он выступал защитником полкового писаря, ударившего командира. На экране точная фиксация эпохи.

По красной дороже в Москве актеры «Истории одного назначения» прошли всего несколько дней назад. Тогда же картину оценили и первые зрители.

"На меня это произвело сильное впечатление", — говорит Сергей Соловьев , режиссер, народный артист России.

"Эту историю я не знала, такого Толстого я не видела", — поделилась впечатлениями актриса Юлия Снегирь.

Первый приз картина получила еще до премьеры на «Кинотавре». Сравнить свои представления о классике с кинообразом Толстого можно уже сейчас. «История одного назначения» — в прокате.