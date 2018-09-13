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«Лучшее ожерелье»: Данила Козловский схватил Ольгу Зуеву за шею на первой совместной обложке глянца
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«Лучшее ожерелье»: Данила Козловский схватил Ольгу Зуеву за шею на первой совместной обложке глянца 

WMJ.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Актер Данила Козловский и его возлюбленная, режиссер Ольга Зуева, позировали для фотографа в порту Владивостока.
Совместное фото звездной пары, сделанное в туманном Владивостоке, украсило журнал Tatler. Выбор места для съемки неслучаен — это родной город Ольги Зуевой, а еще очень скоро на местном кинофестивале пройдет премьера фильма Зуевой «На районе», где снялся и ее возлюбленный Данила Козловский.
— объяснила Ольга Зуева позу, в которой стоит Данила Козловский. А как тебе эта пара знаменитостей?
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Фото:Instagram
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