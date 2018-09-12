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Зуева про обложку глянца с Козловским: «Лучшее ожерелье — его рука на моей шее»
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Зуева про обложку глянца с Козловским: «Лучшее ожерелье — его рука на моей шее» 

Журнал ОК! 2 часа назад
Пару часов назад стало известно, что одни из самых скрытных звездных влюбленных Данила Козловский и Ольга Зуева снялись для обложки российского журнала Tatler. Пара устроила фотосессию на Дальнем Востоке — на родине модели, актрисы и режиссера. Там же, кстати, через пару дней покажут фильм Ольги «На районе».
Обложка октябрьского номера журнала получилась чувственная. Данила и его девушка стоят рядом друг с другой и оба смотрят в камеру. Одна рука звезды фильма «Дуxless» лежит в кармане, а другая — на шее актрисы.
Ольга Зуева и Данила Козловский на обложке Tatler
Кстати говоря, Ольга Зуева уже прокомментировала свое появление на обложке:
The hottest necklace is his hand around my neck (Лучшее ожерелье— его рука на моей шее, — прим. ред). Спасибо за красивую съёмку в самом родном городе на планете. Спасибо авторам идеи за талант и организацию, и за красивые с-наряды. Владивосток впервые на страницах глянцевого журнала
Напомним, что Данила Козловский и Ольга Зуева живут вместе вот уже два года. По данным инсайдеров, любовное гнездышко пары находится неподалеку от Красной площади, на Тверской улице. Соседи рассказывают, что они часто выходят из дома вместе и устраивают романтические свидания в ресторанчиках поблизости.
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