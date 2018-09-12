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Лучшие фильмы о лете: вернуть сезон солнечных впечатлений
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Лучшие фильмы о лете: вернуть сезон солнечных впечатлений 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Летнее настроение никуда не уходит — прекрасная теплая пора оставляет его в наших сердцах. А лишний раз напомнить себе о восхитительном солнечном времени года помогут лучшие кинокартины о лете. Они помогут снова погрузиться в волшебные моменты минувшего прошлого, возродить самые интересные моменты отпуска на морском побережье или другого отдыха.
Пляж (16+)
О чем: Увлекательный приключенческий триллер, трейлер к которому доступен к просмотру https://www.ivi.ru/watch/106288/trailers, действие сюжета которого разворачивается на фоне знойного, экзотического Таиланда. Молодой американец Ричард уверен, что он на верном пути, когда вместе с парочкой французских туристов из Бангкока отправляется на поиски загадочного «райского» острова, о котором узнал от соседа по номеру. Он жаждет острых ощущений, но не готов к неожиданным препятствиям.
Кому смотреть: Увлеченным поклонникам неизведанных путешествий в экзотические страны, тем, кто обожает странствия и готов бесконечно смотреть на бирюзовые воды океана.
Каждому свое (16+)
О чем: Середина восьмидесятых, Соединенные Штаты. В центре сюжета молодой парень Джейк, который поступает на учебу в колледж и переезжает в общежитие. Он готов к знакомству с ребятами, но не так-то просто стать частью студенческого сообщества. Тусовки, прекрасные девушки и новые друзья ждут его после своеобразного обряда посвящения, который необходимо пройти.
Кому смотреть: Поклонникам легкого молодежного комедийного кино, которое помогает задуматься о будущем, найти правильные ориентиры, друзей и свое место в жизни, не оглядываясь на других.
Евротур (16+)
О чем: Увлекательная комедия о незатейливом и веселом парне по имени Скотт, который решает найти свою любовь по переписке. Но в какой-то момент ему начинает казаться, что красотка из Германии по имени Мики, на самом деле, является мужчиной. Когда же правда выясняется, герою ничего не остается, кроме того как отправиться в удивительное путешествие в другую страну. Необойдется поездка без странноватых друзей Скотта, который не раз попадут в самые смешные и нелепые ситуации.
Кому смотреть: Тем, кто хочет развеяться, увлечься, романтикам и сентиментальным людям, которые обожают кино о любви, молодым людям в поиске своей пары.
В диких условиях (16+)
О чем: Это безумно интересная биографическая драма, которая повествует о юноше по имени Кристофер. Успешный учащийся колледжа, гордость родителей — в один момент он решает перечеркнуть все и прийти к самоотречению. Отринув блага цивилизации, Кристофер отправляется на Аляску, чтобы пройти свой жизненный путь в условиях дикой природы и попытаться выжить. Экранизация известного литературного произведения умело перенесена на большой экран и заставляет задуматься от тщетности нашего бытия.
Кому смотреть: Любителям туризма, активным путешественникам, которые не мыслят свою жизнь без природы и ее удивительных явлений, готовы покорять страны и города в поисках настоящего смысла жизни.
Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.ru.
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