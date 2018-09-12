10 экранизаций, от которых невозможно оторваться

Талантливо перенести книгу на экран удается не каждому режиссеру. Часто авторы романов ссорятся с постановщиками, реже — находят общий язык. Библиофилы, конечно, всегда могут сказать: «Книга лучше!» и будут правы. «Киноафиша» выбрала случаи, когда фильм получился не хуже своего литературного первоисточника.

«Унесенные ветром», 1939

Лента «Унесенные ветром», снятая по мотивам одного из самых знаменитых бестселлеров американской литературы, стала первым в истории кинематографа цветным фильмом. Над адаптацией книги трудились 13 сценаристов, в их числе был писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд.

Кадр из фильма

Картина Виктора Флеминга получила восемь премий «Оскар», и спустя почти восемь десятилетий «Унесенные ветром» остаются в топе популярных женских фильмов. Образ Скарлетт О'Хара, талантливо воплощенный Вивьен Ли , и по сей день вдохновляет тысячи женщин.

«Крестный отец», 1972

Почему «Крестный отец» стал культовым фильмом? Режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола сумел передать на экране истинный дух книги, объяснив зрителю понятия «уважение», «семья», «долг», «бизнес», «дружба» на языке мафии. К «Крестному отцу» можно относиться по-разному, но в любом случае, это произведение достойно уважения.

Кадр из фильма

Несмотря на расхождения книги и фильма, в ленте прекрасно все: сюжет, игра актеров, музыкальное сопровождение. Лента получила три премии «Оскар»: как лучший фильм года, за лучшую актерскую игру (Марлон Брандо) и лучший адаптированный сценарий.

«Английский пациент», 1996

Роман канадского писателя Майкла Ондатже получил Букеровскую премию в 1992 году, а уже в 1996 был экранизирован Энтони Мингеллой. Лента создавалась в сотворчестве писателя и режиссера, благодаря чему оба остались довольны результатом.

Кадр из фильма

«Бойцовский клуб», 1999

Культовый роман Чака Паланика был экранизирован через три года после выхода. Философия писателя полюбилась режиссеру Дэвиду Финчеру , сумевшему невероятно точно подобрать актеров и передать общую проблематику произведения.

Кадр из фильма

Однако изначально ленту не приняли ни зрители, ни критики — признание догнало экранизацию спустя 10 лет после выхода фильма. Финчер изменил финал книги — по мнению Паланика, тем самым только улучшив ее, а также добавил сцены с 25 кадром.

«Пролетая над гнездом кукушки», 1975

Обласканная кинокритиками лента Милоша Формана , в основу которой лег одноименный роман Кена Кизи , получила пять премий «Оскар». Тем не менее писатель писатель не захотел смотреть экранное воплощение своего творения, ограничившись оценками окружающих.

Кадр из фильма

Фильм Формана во многом отличается от книги, что сильно задело писателя. Зато зрителя покорило достоверное изображение психиатрической клиники, а также игра Джека Николсона и образ медседстры Милдред Рэтчед.

«Собачье сердце», 1988

Советский читатель впервые познакомился с повестью Михаила Булгакова , написанной в далеком 1925 году, лишь в самиздате 1960-ых. После выхода произведения в официальной печати в 1987 году за экранизацию взялся режиссер Владимир Бортко

Кадр из фильма

К тому времени по повести снял ленту итальянский постановщик Альберто Латтуада. Первые отзывы на ленту Бортко были разгромными, но фильм был тепло принят на международных кинофестивалях. Картина «Собачье сердце» признана вершиной творчества режиссера.

«12 стульев», 1971

Леонид Гайдай мечтал снять фильм по произведению Ильфа и Петрова, и когда режиссеру выпала эта возможность, он сделал все возможное, чтобы получился шедевр.

Кадр из фильма

Гайдай принялся за экранизацию с максимальной ответственностью: тщательно подбирал актеров, локации для съемок, реквизит. И хотя лента была принята критиками неоднозначно, картина полюбилась зрителям и вошла в золотой фонд отечественной кинематографии.

«Крупная рыба», 2003

Все, к чему прикасается Тим Бертон , превращается в сказку. Некогда в руки режиссера попал фантастический роман Дэниэла Уоллеса «Крупная рыба» о выдумщике Эдварде Блуме, который всю жизнь рассказывал своему сыну небылицы и сказки.

Кадр из фильма

Бертон в то время тяжело переживал смерть родителей, поэтому работа над экранизацией заменила ему походы к психотерапевту. Режиссер отлично передал тонкости взаимоотношений между отцом и сыном, не забыв о сказочной составляющей романа.

Трилогия «Властелин колец», 2001-2003

Фэнтезийная эпопея Дж. Р. Р. Толкина получила второе рождение в виде кинотрилогии Питера Джексона . Фильмы «Властелин колец: Братство кольца», «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля» стали одним из крупнейших и коммерчески успешных проектов в истории кино.

Кадр из фильма

Режиссер Питер Джексон проделал колоссальную работу по созданию сказочного мира и его героев, стараясь сделать их максимально правдоподобными. Родственники Толкина выступали против экранизации, однако время все расставило на свои места. «Властелин колец» заслужил любовь не только толкинистов, но и зрителей, далеких от мира фэнтези.

«Лолита», 1997

Скандальной книге — скандальный фильм. Отточенный и неповторимый стиль письма Владимира Набокова невозможно передать на экране, однако главным камнем преткновения в экранизации «Лолиты» конечно же стал этический вопрос. Как показать неплатонические отношения взрослого профессора Гумберта Гумберта и 12-летней нимфетки Лолиты, не нарушая закон и не вызывая гнева моралистов?