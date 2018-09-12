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Уральский режиссёр снял фильм с Алексеем Серебряковым в главной роли
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Уральский режиссёр снял фильм с Алексеем Серебряковым в главной роли 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Уральский режиссёр Иван Соснин снял короткометражный фильм по собственному сценарию, в главной роли которого снялся Алексей Серебряков.
— Я пока что не могу раскрыть сюжет, премьера запланирована на конец сентября — начало октября, — рассказал Е1.RU режиссёр Иван Соснин. — В фильме рассказывается история отца и дочки — у них непростые отношения. В основу сюжета легла реальная, личная история.
В фильме три главных героя, которых играют известные актёры, как мы уже сказали, Серебряков, Марина Васильева — она играла в фильме Звягинцева «Нелюбовь» и Юлия Ауг, она играла в фильме «Лето» и «Ученик».
— Работать с Серебряковым очень комфортно и приятно, — добавил Соснин. — Он очень профессионален, сдержан.
Этот фильм является третьей работой из киноальманаха «Иваны, помнящие родство». Red Pepper Film планирует снять ещё две короткометражки, а позже есть мысли собрать всё в единый фильм, который будет состоять из пяти историй. Съёмки этой работы проходили в Москве и заняли три дня.
Иван Соснин и Red Pepper Film уже снимали фильм про кубинца, который влюбился в русскую девушку. А второй фильм из этого проекта — это короткометражка о любви глухого рыбака и певицы из прибрежного кафе. Зимой у Басты вышел клип, где Алексей Серебряков снимается вместе с Софией Никитчук.
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