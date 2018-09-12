Уральский режиссёр снял фильм с Алексеем Серебряковым в главной роли

Уральский режиссёр Иван Соснин снял короткометражный фильм по собственному сценарию, в главной роли которого снялся Алексей Серебряков

— Я пока что не могу раскрыть сюжет, премьера запланирована на конец сентября — начало октября, — рассказал Е1.RU режиссёр Иван Соснин. — В фильме рассказывается история отца и дочки — у них непростые отношения. В основу сюжета легла реальная, личная история.

В фильме три главных героя, которых играют известные актёры, как мы уже сказали, Серебряков, Марина Васильева — она играла в фильме Звягинцева «Нелюбовь» и Юлия Ауг, она играла в фильме «Лето» и «Ученик».

— Работать с Серебряковым очень комфортно и приятно, — добавил Соснин. — Он очень профессионален, сдержан.

Этот фильм является третьей работой из киноальманаха «Иваны, помнящие родство». Red Pepper Film планирует снять ещё две короткометражки, а позже есть мысли собрать всё в единый фильм, который будет состоять из пяти историй. Съёмки этой работы проходили в Москве и заняли три дня.