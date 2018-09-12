В «Каро» рассказали, к чему приведет ограничение проката зарубежного кино

В сети кинотеатров «Каро» заявили, что ограничение проката зарубежного кино усугубит дефицит качественного контента. Об этом сообщает Агентство «Москва».

По словам представителя компании, сейчас индустрия столкнулась с дефицитом привлекательного для зрителей контента. Дополнительные ограничения сделают ситуацию еще более плачевной.

В то же время в сети подтвердили, что здоровая конкуренции на рынке помогает развивать отечественный кинематограф. «Динамика предыдущих лет показывает естественный прирост доли отечественного кино в прокате. И что важно, это происходит из-за повышения качества продукта и уровня доверия зрителя к нему», — заявил представитель компании.

Ранее стало известно, что в Минкульте обсуждают ограничение показов иностранных фильмов до 35 процентов от общего числа сеансов.

Подобную инициативу в ведомстве рассматривали еще в прошлом году. Однако тогда в министерстве говорили о возможном повышении стоимости разрешения на показ иностранных фильмов на больших экранах.