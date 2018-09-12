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В «Каро» рассказали, к чему приведет ограничение проката зарубежного кино
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В «Каро» рассказали, к чему приведет ограничение проката зарубежного кино 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В сети кинотеатров «Каро» заявили, что ограничение проката зарубежного кино усугубит дефицит качественного контента. Об этом сообщает Агентство «Москва».
По словам представителя компании, сейчас индустрия столкнулась с дефицитом привлекательного для зрителей контента. Дополнительные ограничения сделают ситуацию еще более плачевной.
В то же время в сети подтвердили, что здоровая конкуренции на рынке помогает развивать отечественный кинематограф. «Динамика предыдущих лет показывает естественный прирост доли отечественного кино в прокате. И что важно, это происходит из-за повышения качества продукта и уровня доверия зрителя к нему», — заявил представитель компании.
Ранее стало известно, что в Минкульте обсуждают ограничение показов иностранных фильмов до 35 процентов от общего числа сеансов.
Подобную инициативу в ведомстве рассматривали еще в прошлом году. Однако тогда в министерстве говорили о возможном повышении стоимости разрешения на показ иностранных фильмов на больших экранах.
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