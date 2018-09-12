Генри Кавилл больше не будет играть Супермена

Издание The Hollywood Reporter только что поделилось известием почти шокирующим: 35-летний Генри Кавилл прощается с Warner Bros. и больше не будет принимать участие в съемках фильмов DC Universe в роли Супермена.

Кавилл, который костюм Супермена примерял трижды (в «Человеке из стали» 2013, «Бэтмен против Супермена») 2016 и «Лиге справедливости» 2017), вел переговоры с Warner Bros. о следующем проекте со своим участием — однако, как сообщает инсайдер THR, стороны к согласию не пришли. Предполагается, что Warner Bros. пыталась заинтересовать Кавилла в возвращении к роли Супермена в «Шазаме», который выйдет на экраны в следующем году.

«Супермен — как Джеймс Бонд , после какого-то отрезка на эту роль нужно начинать рассматривать новых актеров», отметил источник в студии Warner Bros. Впрочем, пока замену Кавиллу студия искать не будет — «сольников» о Супермене в ближайшем будущем точно не намечается.

Ранее, напомним, стало известно, что Бен Аффлек не вернется к роли Бэтмена. Генри Кавилла в 2019 году можно будет увидеть на малом экране — в «Ведьмаке» Netflix

Олеся Шишкина