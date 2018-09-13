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СМИ: Генри Кавилл не будет играть Супермена в фильмах Warner Bros
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СМИ: Генри Кавилл не будет играть Супермена в фильмах Warner Bros 

RT на русском + ещё 18 11 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Британский актёр Генри Кавилл, сыгравший Супермена в трёх фильмах вселенной DC, разорвал отношения с компанией Warner Bros. Entertainment. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, недавно киностудия предложила Кавиллу роль Супермэна в фильме «Шазам!», однако переговоры по контракту зашли в тупик.
По информации источника, сделка по «Шазаму!» провалилась из-за не стыковки графиков. При этом по данным другого источника, Warner Bros не планирует снимать сольные фильмы о Супермене в ближайшие несколько лет.
Ранее сообщалось, что Генри Кавилл сыграет Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак».
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