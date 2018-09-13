СМИ: Генри Кавилл не будет играть Супермена в фильмах Warner Bros

Британский актёр Генри Кавилл , сыгравший Супермена в трёх фильмах вселенной DC, разорвал отношения с компанией Warner Bros. Entertainment. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, недавно киностудия предложила Кавиллу роль Супермэна в фильме «Шазам!», однако переговоры по контракту зашли в тупик.

По информации источника, сделка по «Шазаму!» провалилась из-за не стыковки графиков. При этом по данным другого источника, Warner Bros не планирует снимать сольные фильмы о Супермене в ближайшие несколько лет.

Ранее сообщалось, что Генри Кавилл сыграет Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак».