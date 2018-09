От «Хищника» к «Хищнику»: спустя 31 год Шейн Блэк переснял фильм о кровожадных инопланетянах

You 'll never see him coming * так звучит слоган фильма Хищник (18+) Шейна Блэка, премьера которого состоится 13 сентября в кинотеатре Империя Грёз. Что ждать от продолжения франшизы с новыми героями и новым поворотом сюжета?

С чего все начиналось?

Первая часть фильма Хищник Джона МакТирнана вышла на экраны в 1987 году. Спустя 31 год можно смело сказать, что трава тогда была зеленее, воздух свежее, а хищники кровожаднее. Фантастический боевик, снятый тогда за 15 миллионов долларов (в 2018 году картина обошлась в 60 миллионов. Прим. ред.), покорил любителей не только выверенным повествованием, но и игрой Арнольда Шварценнегера, который был на пике своей формы. Плюс в картине просматривалась сатира на фильмы о вьетнамской войне.

Фото: kinopoisk.ru Спустя три года выходит продолжение от режиссера Стивена Хопкинса . Вторую часть, в которой главную роль сыграл Дэнни Гловер , зрители восприняли более прохладно. Критики в этом винили как актерский состав, так и попытку перенести разборки между инопланетянами и людьми на наркобизнес в Лос-Анджелесе. Хотя кровожадность хищника, битва на корабле инопланетян и смерть короля Вилли постарались спасти фильм от провала.

2004 год ознаменовывается тем, что зрителям представляют кроссовер двух вселенных Чужого и Хищника. Чужой против Хищника снимал Пол У. С. Андерсон.

Фото: kinopoisk.ru Эта часть переносит зрителей в далекую Антарктиду, где группа ученых отправляется для исследования жизнедеятельности древних людей. Под толщей льда они находят пирамиды, наполненные скелетами Чужих. Фильм отвечает поставленному условию быть продолжением культового замеса стиля коммандос и научно-фантастического триллера, при этом оставаясь полноценным самостоятельным продуктом, и даже получил в 2007 году продолжение Чужие против Хищника: Реквием.

В 2010 году на экраны выходит третья часть Хищники Нимрода Антала . В центре сюжета борьба похищенных с Земли людей против инопланетян, которые осуществляют охоту на них с целью улучшения своих боевых навыков. После него как Антал, так и продюсер Роберт Родригес неоднократно высказывались, что хотели бы видеть продолжение истории.

Фото: kinopoisk.ru И вот наступает 2018-й год, и в руки Шейна Блэка попадает заказ на четвертого Хищника, который в первоначальном варианте назывался Охотник.

Фото: kinopoisk.ru Возвращение в молодость

За 31 год франшиза Хищник переросла из арнольдовского боевика в бесконечную череду Чужих Ридли Скотта . И теперь режиссеру Шейну Блэку, самой успешной картиной которого стала третья часть Железного человека, предстоит не просто удивить зрителей, но и рассказать историю инопланетной расы в период между второй и третьей частью сиквела.

В этот раз хищники попадают на Землю по нелепой случайности: юный мальчик призывает их к нам, и только разношерстный отряд бывших солдат в компании с разъяренным школьным учителем может предотвратить гибель всей человеческой расы. Из дальних уголков космоса охота переносится на улицы пригорода, и теперь самые смертоносные охотники во вселенной стали еще сильнее, умнее и беспощаднее, чем когда-либо прежде, генетически модернизировав свои организмы с помощью ДНК других видов.

Фото: kinopoisk.ru Главный герой сыгран Бойдом Холбруком (известным по сериалу Нарко). Он, как и персонаж Шварценеггера из первой картины, отставной военный, но теперь требования к боевикам уже не те, что в восьмидесятых, хотя Шейн и старается перенести зрителей на 30 лет назад.

Когда тебе стукнул полтос, начинаешь вспоминать, как было клево в молодости. И хочется искрить как в двадцать, иметь кучу друзей, сочиться энтузиазмом. А я почувствовал себя старым. И тут-то Fox и предложила мне Хищника. Пожалуй, нет ничего лучше в плане возвращения в молодость, поделился перед премьерой в США Шейн Блэк

Фильм одного из самых дорогих режиссеров как бы невзначай продолжает картину 1987 года, забывая о всех попытках Голливуда реанимировать монстров. Поэтому зрителей как всегда ждут и отличные мотивационные высказывания главных героев, и раздирания в клочья героев третьего плана.

Пожалуй, это у Блэка получилось. Разношерстная команда ветеранов и впрямь искрит на экране юмором.

*Ты его никогда не увидишь

