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«Черную пантеру» будут продвигать на «Оскар» в рекордных 16 номинациях
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«Черную пантеру» будут продвигать на «Оскар» в рекордных 16 номинациях 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Когда инсайдеры говорили о том, что Disney и Marvel всерьез нацелились посредством «Черной пантеры» совершить небольшую революцию и впервые в истории добыть «Оскар» для супергеройского блокбастера, они ничуть не преувеличивали. Стало известно, что Disney будет продвигать «Черную пантеру» на «Оскаре» сразу в 16 номинациях — как технических, так и основных.
Список номинаций для «Черной пантеры», который Disney предложила «на рассмотрение» членам Киноакадемии, выглядит следующим образом:
Лучший фильм;
Лучший режиссер — Райан Куглер;
Лучший актер — Чедвик Боузман;
Лучший актер второго плана — Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Уинстон Дьюк, Стерлинг К. Браун, Форест Уитакер и Энди Серкис;
Лучшая актриса второго плана — Лупита Нионго, Данай Гурира, Летишиа Райт и Анджела Бассетт;
Лучший адаптированный сценарий;
Лучший оператор — Рэйчел Моррисон;
Лучший монтаж;
Лучший монтаж звука;
Лучшее сведение звука;
Лучшая песня — All the stars (Кендрик Ламар и SZA);
Лучший художник-постановщик;
Лучший грим и прически;
Лучший дизайн костюмов;
Лучшие визуальные эффекты;
Лучший композитор.
В прошлом году столь же амбициозные планы на «Оскар» были у Warner Bros. с ее «Чудо-женщиной», однако в итоге супергеройский блокбастер DC не взял вообще ни одной номинации. Что-то подсказывает нам, что у Disney и Marvel с «социально значимой» «Черной пантерой» получится лучше.
Номинантов на премию «Оскар» объявят 22 января 2019, сама же церемония состоится через месяц после этого — 24 февраля 2019.
Олеся Шишкина
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