Согласившегося сыграть Ведьмака Генри Кавилла выгоняют из «Супермена»

Кавилл сыграл Супермена в трех фильмах студии Warner Bros., однако утверждается, что контракт с ним разорван. Ранее планировалось пригласить актера сыграть камео Супермена в фильме «Шазам!», однако, похоже, не случится и этого — из-за невозможности согласовать расписание съемок.

Причину инсайдеры видят в желании студии сфокусироваться на фильме о Супергерл — истории о юной супергероине-школьнице, а сольных фильмов о Супермене не предвидится. «Супермен — как Джеймс Бонд , в конце концов всегда приходится искать нового актера», — делятся в студии.

Утверждается также, что уход Кавилла из «Супермена» не связан с его согласием сыграть главную роль в сериале «Ведьмак» стримингового сервиса Netflix . По словам источника, на «Ведьмака» Генри Кавилл согласился уже после разрыва с Warner Bros.

Ранее сообщалось, что шоураннер «Ведьмака» ушла из твиттера после скандала вокруг цвета кожи одной из героинь.