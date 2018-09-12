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Согласившегося сыграть Ведьмака Генри Кавилла выгоняют из «Супермена»
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Согласившегося сыграть Ведьмака Генри Кавилла выгоняют из «Супермена» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вероятно, Генри Кавилл больше не появится в фильмах о Супермене по комиксам DC, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственный источник.
Кавилл сыграл Супермена в трех фильмах студии Warner Bros., однако утверждается, что контракт с ним разорван. Ранее планировалось пригласить актера сыграть камео Супермена в фильме «Шазам!», однако, похоже, не случится и этого — из-за невозможности согласовать расписание съемок.
Причину инсайдеры видят в желании студии сфокусироваться на фильме о Супергерл — истории о юной супергероине-школьнице, а сольных фильмов о Супермене не предвидится. «Супермен — как Джеймс Бонд, в конце концов всегда приходится искать нового актера», — делятся в студии.
Утверждается также, что уход Кавилла из «Супермена» не связан с его согласием сыграть главную роль в сериале «Ведьмак» стримингового сервиса Netflix. По словам источника, на «Ведьмака» Генри Кавилл согласился уже после разрыва с Warner Bros.
Ранее сообщалось, что шоураннер «Ведьмака» ушла из твиттера после скандала вокруг цвета кожи одной из героинь.
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